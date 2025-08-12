В Курске почтили память экипажа подводной лодки «Курск»

«Для нас память об этих событиях и этих героях очень важна, особенно в контексте событий на Курской земле. И героизма и мужества, которое демонстрируют наши воины вновь, и вновь доказывают, что нет такой силы, которая готова была бы сломить русское оружие и русский характер», – заявил врио губернатор Курской области.