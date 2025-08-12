Газета
В Курске почтили память экипажа подводной лодки «Курск»

Хинштейн пообещал подумать, как еще увековечить память погибших подводников
Анастасия Брянцева
Надежда Исаева
Пресс-служба врио губернатора Курской области
Пресс-служба врио губернатора Курской области

В Курске у мемориала подводной лодки «Курск» прошло поминальное богослужение в память о членах экипажа. В городе также провели возложение цветов и венков к памятнику и могилам погибших членов команды подлодки, передает корреспондент «Ведомостей».

Почтить память погибших пришли их родные, представители общественных организаций, ветераны морского флота, а также сотрудники органов власти региона.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе траурного мероприятия отметил, что трагедия коснулась региона в значительной степени, потому что среди погибших членов экипажа семеро курян.

Он отметил, что на территории Курской области увековечены имена погибших. В регионе есть улицы, названные именами подводников, а также действуют музеи, посвященные их подвигу и судьбам. Хинштейн добавил, что в регионе также действует ассоциация родных экипажа.

Врио губернатора области пообещал подумать, как еще сохранять память о подвиге героев подлодки. В ответ на вопрос корреспондента «Ведомостей» о том, как регион помогает родственникам погибших, Хинштейн отметил, что обсудит этот вопрос сегодня с членами семей и ветеранскими организациями.

«Для нас память об этих событиях и этих героях очень важна, особенно в контексте событий на Курской земле. И героизма и мужества, которое демонстрируют наши воины вновь, и вновь доказывают, что нет такой силы, которая готова была бы сломить русское оружие и русский характер», – заявил врио губернатор Курской области.

12 августа 2000 г. во время учений в Баренцевом море взорвался торпедный отсек подводной лодки «Курск», из-за чего субмарина легла на дно. Часть ее экипажа некоторое время оставалась в живых, но спасти их не успели.

Находясь недалеко от Кольского залива, «Курск» должен был условно атаковать эскадру во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» и флагманом военно-морского флота РФ атомным крейсером «Петр Великий». Вместо торпедных пусков в 11:28 мск сонары последнего зафиксировали подводный взрыв. Через две минуты последовал второй взрыв, мощность которого на порядок превышала первый. Тревога в связи с потерей субмарины была объявлена лишь в 23:30 мск.

На следующий день атомный крейсер «Петр Великий» обнаружил «Курск» на глубине 108 м с повреждениями носовой части, характерными для детонации боекомплекта. Как было установлено в ходе расследования, причиной первого взрыва стала утечка пероксид водорода из учебной торпеды 65-76 «Кит». Из-за возникшего пожара сдетонировали боевые заряды, находившиеся в первом отсеке. По другой версии, они могли взорваться при столкновении подлодки с дном.

В первые минуты аварии погибли 95 из 118 членов экипажа, включая командира Геннадия Лячина. В живых оставались 23 подводника, сумевших перебраться в девятый отсек.

Спасательная операция началась 15 августа. 20 августа к операции было допущено норвежское судно Seaway Eagle, чьи водолазы вскрыли кормовой аварийно-спасательный люк. К этому моменту все 118 членов экипажа были уже мертвы. Согласно результатам расследования, подводники из девятого отсека погибли не позднее чем через восемь часов после аварии от отравления угарным газом.

