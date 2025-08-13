Учителям рекомендовали следить за склонностью детей мигрантов к правонарушениям

Учителям рекомендовали следить за склонностью детей мигрантов к правонарушениямИх должно насторожить пренебрежительное отношение обучающихся к традиционным ценностям и деструктивное поведение
Педагогам в школах рекомендовали проследить за высказываниями детей мигрантов, для того чтобы выявить у них возможные склонности к преступлениям. Это следует из методических рекомендаций по организации работы в образовательных учреждениях с несовершеннолетними иностранными гражданами, склонными к совершению правонарушений. Документ появился на сайтах региональных министерств образования и просвещения Башкортостана, Свердловской и Смоленской областей, обратили внимание «Ведомости». Рекомендации разработаны Минпросвещения совместно с МВД и Минобрнауки и направлены исполнительным региональным органам в сфере образования, сообщил «Ведомостям» представитель Минпросвещения. В составителях – сотрудники Московского государственного психолого-педагогического университета.
В методичку входит чек-лист по выявлению детей-иностранцев, склонных к противоправным действиям. А также информация о профилактических мероприятиях с детьми и их родителями, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия между социальными службами, правоохранительными органами, медучреждениями и негосударственными организациями. Сам порядок взаимодействия четко не регламентируется.
Преподаватели должны взять на заметку фразы в письменных работах обучающихся, которые говорят о пренебрежительном отношении к исторической памяти, традиционным российским ценностям и госсимволике. Учителя также будут наблюдать, какое отношение дети мигрантов высказывают к содержанию уроков «Разговоры о важном». Педагоги должны подмечать у школьников резкое увеличение числа разговоров на политические, социальные и религиозные темы, во время которых высказываются крайние суждения и проявляются признаки нетерпимости.
Насторожить должно и наличие у подростка одежды и предметов с атрибутикой и символикой религиозного радикализма, экстремизма и криминальных субкультур. Еще один фактор, на который им рекомендуется обратить внимание, – проявление у ребенка интереса к интернет-ресурсам, которые содержат шок-контент и деструктивную информацию (например, о террористической деятельности, политическом экстремизме, культе жестокости и насилия). В этом же перечне – высказывания ребенка о том, что у него есть опыт общения с лицами с криминальным опытом и радикальными взглядами.
Для получения объективной картины рекомендуется проводить с учениками анонимные опросы и индивидуальные беседы в неформальной обстановке. Учителя и психологи должны оценивать настроения в подростковой среде, фиксировать наличие конфликтов и межнациональной розни, травли, подмечать факты правонарушений и антисоциальных действий. Если у ребенка-иностранца выявляют признаки деструктивного поведения, к работе с ним могут подключиться органы профилактики безнадзорности, члены общественных и волонтерских организаций, лидеры религиозных, национально-культурных объединений и этнических диаспор.
Для профилактики противоправных действий школы могут проводить «мероприятия общего характера», говорится в методических рекомендациях. Они должны быть направлены на приобщение к российским духовно-нравственным ценностям, изучение основ законодательства, культуры поведения в обществе, национальных приоритетов и исторической памяти РФ. В том числе рекомендуется организовывать классные часы на такие темы, как «Мы все разные, но мы вместе», «Учимся жить без конфликтов», «Дружба народов» и др.
«Криминальное поведение несовершеннолетних мигрантов вызывает серьезную обеспокоенность. Число преступлений, совершенных ими, увеличилось в 2024 г. на 8% с 353 до 381. Причем на 82% возросло число особо тяжких посягательств подростков-мигрантов (с 66 до 120)».
Адаптация через образовательную организацию влияет не только на детей из семей трудовых мигрантов, но и на их родителей, отмечается в методичке. В этом вопросе школа – «пространство, в котором мигранты встречаются с официальным миром», а ее задача – «формирование отношений сотрудничества, построенных на контакте и доверии», говорится там же. Сотрудникам школы рекомендуется помогать иностранцам с учетом языковых и культурных особенностей стать частью «родительского сообщества школы» и привлекать их в общешкольные активности.
Рекомендации не являются нормативными документами, а значит, школы самостоятельно решают, использовать их или нет, обратил внимание сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. Он считает, что формулировка названия методических рекомендаций не совсем корректная: «Почему мы должны специально заранее настраивать учителей на то, что именно дети иностранных граждан будут вести какие-то противоправные разговоры?»
В новой стране эмигранты проходят несколько этапов адаптации, рассказала клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина. Эффективный ее результат – бикультурализм, когда эмигрант принимает законы и правила жизни в российской культуре, подчиняется новому порядку жизни, добавила она. Для этого эмигрантам и их детям необходимо регулярное погружение в культуру принимающей страны, отметила Толстухина.
Единичные мероприятия, посвященные ценностям и закону, мало меняют поведение, говорит семейный психолог, специалист сервиса психотерапии Alter Анастасия Котельникова. Более длительные результаты дают внеурочные занятия и кружки, отметила она. «Надо делать «ценности» не лекцией, а средой – через правила, тренинг навыков, совместные дела и последовательную, предсказуемую дисциплину», – сказала Котельникова.