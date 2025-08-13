Учителям рекомендовали следить за склонностью детей мигрантов к правонарушениям

Насторожить должно и наличие у подростка одежды и предметов с атрибутикой и символикой религиозного радикализма, экстремизма и криминальных субкультур. Еще один фактор, на который им рекомендуется обратить внимание, – проявление у ребенка интереса к интернет-ресурсам, которые содержат шок-контент и деструктивную информацию (например, о террористической деятельности, политическом экстремизме, культе жестокости и насилия). В этом же перечне – высказывания ребенка о том, что у него есть опыт общения с лицами с криминальным опытом и радикальными взглядами.