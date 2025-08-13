«Тогда меня спасли дети»

Старосельцева отмечает, что на службу пришли те, кто помнит погибших ребят: «Я никогда ни на секунду не могла думать по-другому – он со мной рядом. Только я его не вижу. Он у меня был хороший организатор. Был веселый и жизнерадостный. Любил жизнь, любил людей, свою профессию. Окончил железнодорожный техникум. Когда я к нему туда [в Видяево] приезжала в марте 2000 г., он говорил, что поступил [учиться после срочной службы], чтобы моряком служить».