«Тогда меня спасли дети»Как в Курской области вспоминали погибших на подлодке «Курск»
В Баренцевом море 25 лет назад после взрыва торпедного отсека затонула атомная подлодка «Курск». Погибло 118 человек. В Курске – городе, имя которого носила субмарина, – похоронены 12 членов экипажа, шесть из них – куряне. Всего в Баренцевом море погибло семь уроженцев Курской области. 12 августа в столице региона прошла панихида по ушедшим морякам.
Память подводников с «Курска» почтили у мемориала на Никитском кладбище. Люди стали собираться за полчаса до начала поминальной службы, отдельной группой стояли родственники погибших. Любовь Калинина – жена одного из членов экипажа, старшего мичмана Сергея Калинина, уроженца Киевской области. Уже 25 лет она живет в Курске с двумя дочерьми – город и область приняли их после трагедии.
«Тогда меня спасли дети – у меня две чудесные дочери, от мужа осталось мое счастье. Это придало стимул жизни. И я выжила ради детей. У меня самой была жизнь тяжелая, я росла без отца и матери, воспитывала бабушка. Был стимул поднять детей. Теперь и у Галочки, и у Светы высшее образование, они на хорошем счету на работе. Я ими горжусь, и они, думаю, мною гордятся», – говорит она.
Родственники погибших стараются поддерживать отношения. «У нас тут [всего] две или три вдовы осталось, а с родителями – да. Я когда-то с Валентиной Сергеевной Старосельцевой (мама погибшего на «Курске» 20-летнего матроса Дмитрия Старосельцева. – «Ведомости») возглавляла маленькую организацию подводников «Курска». Мы приехали и ничего не знали. Город показался очень большим (после Видяева в Мурманской области, где базировался «Курск». – «Ведомости»)», – вспоминает Калинина.
Старосельцева отмечает, что на службу пришли те, кто помнит погибших ребят: «Я никогда ни на секунду не могла думать по-другому – он со мной рядом. Только я его не вижу. Он у меня был хороший организатор. Был веселый и жизнерадостный. Любил жизнь, любил людей, свою профессию. Окончил железнодорожный техникум. Когда я к нему туда [в Видяево] приезжала в марте 2000 г., он говорил, что поступил [учиться после срочной службы], чтобы моряком служить».
Во время панихиды у мемориала стоит почетный караул. После службы зачитывают имена погибших подводников и объявляют минуту молчания. Секунды отбивают под шум волн и крики чаек. Сначала цветы к мемориалу возложил врио губернатора Александр Хинштейн вместе с родственниками погибших и только потом все остальные. У официальных лиц были букеты красных роз, у родственников – букеты поскромнее.
Моряки торжественно вручили хрустальные именные сувениры родственникам погибших. По крайней мере тем, кто пришел.
Позже Хинштейн заявил журналистам, что гибель «Курска» – это трагедия для всей страны, но для области особенно. «И героизм, и мужество, которые демонстрируют наши воины вновь и вновь, доказывают, что нет такой силы, которая готова была бы сломить русское оружие и русский характер», – сказал он. В регионе есть музеи и улицы, названные именами подводников, сказал врио и пообещал подумать, как еще сохранять память о подлодке и ее героях.
Один из музеев, посвященных «Курску», находится в здании автотехнического колледжа на окраине областной столицы. Как рассказала «Ведомостям» создатель музея и преподаватель Ольга Борзенкова, история музея началась с того, что на подлодке погиб бывший ученик колледжа Олег Евдокимов. Первыми экспонатами стали вещи, которые передали его родители. После этого начался сбор вещей погибших моряков из Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска, Анапы, Воронежа и др.
Зал колледжа, где расположен музей, стилизован под отсек подводной лодки. Здесь очень много вещей погибших, которые подняли с «Курска» во время водолазных работ, есть и куски взорвавшейся торпеды.
Официально музей открылся 8 октября 2002 г. – в очередную годовщину поднятия подлодки со дна Баренцева моря, но он все еще не очень известен в городе, признается Борзенкова. Сейчас о нем рассказывают в школах, проводят различные мероприятия, в том числе в памятные даты: «Мы на эти мероприятия приглашаем маму Олега Евдокимова, которая живет в соседнем доме. Но она пока ничего на них не рассказывает, ей это до сих пор тяжело дается».