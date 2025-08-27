Водителей не будут наказывать дважды за наезд на пешехода

Изначально законопроектом предлагалось ввести общий порядок для всех подобных случаев, когда одно действие подпадает под разные статьи КоАПа. Но в обновленной ко второму чтению версии поправок разработчики решили сосредоточиться только на гл. 12 КоАПа с акцентом на ПДД. В проектной документации это объясняется тем, что именно здесь чаще всего возникают ситуации наложения нескольких наказаний, а сами штрафы по этой главе нередко выписываются прямо на месте нарушения. По новым правилам судья сможет истребовать материалы одного дела и приостанавливать другое, если оба связаны с одним и тем же фактом. Например, дело о неуступке дороги может быть приостановлено, пока рассматривается вопрос о возможном причинении вреда здоровью.