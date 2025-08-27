Газета
Водителей не будут наказывать дважды за наезд на пешехода

Поправки в КоАП устраняют риск двойной ответственности за одно нарушение на дороге, говорят эксперты
Георгий Недогибченко
Яна Суринская
Александр Кряжев / РИА Новости
Александр Кряжев / РИА Новости

Кабмин спустя год доработал поправки ко второму чтению законопроекта об устранении двойной ответственности за административное правонарушение. Но теперь это коснется только водителей, нарушивших ПДД, а не исправит всю проблему с повтором административных наказаний, отмечают эксперты.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующие предложения Минюста к законопроекту, который был принят Госдумой в первом чтении еще в марте 2024 г., сообщили «Ведомостям» два источника, близких к комиссии.

Изначально законопроект, вносящий изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), был разработан во исполнение постановления Конституционного суда от мая 2023 г. Тогда суд, рассматривая жалобу водителя Роберта Чепурного, признал неконституционными положения, позволяющие дважды привлекать к ответственности за наезд на пешехода с причинением вреда здоровью. Чепурной сбил ребенка на пешеходном переходе, пострадавший получил повреждения средней тяжести. Водителя оштрафовали на 1500 руб. за непредоставление преимущества пешеходу, а затем лишили прав на 1,5 года за причинение вреда здоровью – фактически назначив два наказания за одно деяние. Заявитель счел, что его дважды привлекли к административной ответственности за одно и то же деяние.

Что известно о нововведениях для российских водителей

Авто

Изначально законопроектом предлагалось ввести общий порядок для всех подобных случаев, когда одно действие подпадает под разные статьи КоАПа. Но в обновленной ко второму чтению версии поправок разработчики решили сосредоточиться только на гл. 12 КоАПа с акцентом на ПДД. В проектной документации это объясняется тем, что именно здесь чаще всего возникают ситуации наложения нескольких наказаний, а сами штрафы по этой главе нередко выписываются прямо на месте нарушения. По новым правилам судья сможет истребовать материалы одного дела и приостанавливать другое, если оба связаны с одним и тем же фактом. Например, дело о неуступке дороги может быть приостановлено, пока рассматривается вопрос о возможном причинении вреда здоровью.

Ключевой проблемой, которую призван решить законопроект, является специфика рассмотрения дел о нарушениях ПДД, при которых наказание часто выносится непосредственно на месте правонарушения, говорит председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Он уточнил, что в то же время вредные последствия, такие как причинение вреда здоровью средней тяжести (согласно ст. 12.24 КоАПа), не всегда очевидны в момент совершения нарушения, что и создавало риск двойного наказания: сначала за само нарушение ПДД, а затем за его последствия.

Случаи двойного наказания возникают не только при наездах на пешеходов, замечает автомобильный юрист Сергей Радько. К примеру, говорит юрист, когда одно авто сталкивается с другим – и только впоследствии узнается весь размер ущерба как водителю, так и транспортному средству. Подобные ситуации встречаются достаточно часто и при рассмотрении дел в суде нередко происходит отмена или корректировка наложенных штрафов, уточнил Радько. Его также волнует существующая практика оформления штрафов на месте нарушения: автоматическое наказание водителей без учета возможных последствий является в корне неправильным, считает Радько. Это, по мнению автоюриста, не позволяет установить все обстоятельства произошедшего и впоследствии назначить справедливую санкцию.

Само внимание к «водительской» тематике можно лишь приветствовать, поскольку значительная часть положений КоАПа как раз ориентирована на них, но это не снимает необходимости в глубокой и комплексной реформе всего кодекса, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Эксперт подчеркивает, что современная система штрафов и наказаний для автомобилистов остается перегруженной и часто вызывает справедливые вопросы у водителей, юристов и судей. По словам Шапарина, проблема двойного наказания не такая уж массовая, но наличие таких случаев создает ощущение несправедливости и формирует дополнительную нагрузку на суды. «Подавляющее большинство наказаний, которые выносят районные суды, составляют автомобильные штрафы, которые водители регулярно оспаривают», – поясняет он. По мнению эксперта, проект Минюста способен частично разгрузить судебную систему, снизив количество повторных разбирательств, связанных с административными взысканиями для автомобилистов.

