Водителей не будут наказывать дважды за наезд на пешехода

Водителей не будут наказывать дважды за наезд на пешеходаПоправки в КоАП устраняют риск двойной ответственности за одно нарушение на дороге, говорят эксперты
Кабмин спустя год доработал поправки ко второму чтению законопроекта об устранении двойной ответственности за административное правонарушение. Но теперь это коснется только водителей, нарушивших ПДД, а не исправит всю проблему с повтором административных наказаний, отмечают эксперты.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующие предложения Минюста к законопроекту, который был принят Госдумой в первом чтении еще в марте 2024 г., сообщили «Ведомостям» два источника, близких к комиссии.
Изначально законопроект, вносящий изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), был разработан во исполнение постановления Конституционного суда от мая 2023 г. Тогда суд, рассматривая жалобу водителя Роберта Чепурного, признал неконституционными положения, позволяющие дважды привлекать к ответственности за наезд на пешехода с причинением вреда здоровью. Чепурной сбил ребенка на пешеходном переходе, пострадавший получил повреждения средней тяжести. Водителя оштрафовали на 1500 руб. за непредоставление преимущества пешеходу, а затем лишили прав на 1,5 года за причинение вреда здоровью – фактически назначив два наказания за одно деяние. Заявитель счел, что его дважды привлекли к административной ответственности за одно и то же деяние.
Изначально законопроектом предлагалось ввести общий порядок для всех подобных случаев, когда одно действие подпадает под разные статьи КоАПа. Но в обновленной ко второму чтению версии поправок разработчики решили сосредоточиться только на гл. 12 КоАПа с акцентом на ПДД. В проектной документации это объясняется тем, что именно здесь чаще всего возникают ситуации наложения нескольких наказаний, а сами штрафы по этой главе нередко выписываются прямо на месте нарушения. По новым правилам судья сможет истребовать материалы одного дела и приостанавливать другое, если оба связаны с одним и тем же фактом. Например, дело о неуступке дороги может быть приостановлено, пока рассматривается вопрос о возможном причинении вреда здоровью.
Ключевой проблемой, которую призван решить законопроект, является специфика рассмотрения дел о нарушениях ПДД, при которых наказание часто выносится непосредственно на месте правонарушения, говорит председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Он уточнил, что в то же время вредные последствия, такие как причинение вреда здоровью средней тяжести (согласно ст. 12.24 КоАПа), не всегда очевидны в момент совершения нарушения, что и создавало риск двойного наказания: сначала за само нарушение ПДД, а затем за его последствия.
Случаи двойного наказания возникают не только при наездах на пешеходов, замечает автомобильный юрист Сергей Радько. К примеру, говорит юрист, когда одно авто сталкивается с другим – и только впоследствии узнается весь размер ущерба как водителю, так и транспортному средству. Подобные ситуации встречаются достаточно часто и при рассмотрении дел в суде нередко происходит отмена или корректировка наложенных штрафов, уточнил Радько. Его также волнует существующая практика оформления штрафов на месте нарушения: автоматическое наказание водителей без учета возможных последствий является в корне неправильным, считает Радько. Это, по мнению автоюриста, не позволяет установить все обстоятельства произошедшего и впоследствии назначить справедливую санкцию.
Само внимание к «водительской» тематике можно лишь приветствовать, поскольку значительная часть положений КоАПа как раз ориентирована на них, но это не снимает необходимости в глубокой и комплексной реформе всего кодекса, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Эксперт подчеркивает, что современная система штрафов и наказаний для автомобилистов остается перегруженной и часто вызывает справедливые вопросы у водителей, юристов и судей. По словам Шапарина, проблема двойного наказания не такая уж массовая, но наличие таких случаев создает ощущение несправедливости и формирует дополнительную нагрузку на суды. «Подавляющее большинство наказаний, которые выносят районные суды, составляют автомобильные штрафы, которые водители регулярно оспаривают», – поясняет он. По мнению эксперта, проект Минюста способен частично разгрузить судебную систему, снизив количество повторных разбирательств, связанных с административными взысканиями для автомобилистов.