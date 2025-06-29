Что известно о нововведениях для российских водителей

В июле вступит в силу ряд законов для российских автомобилистов, в том числе связанных с полисами ОСАГО и страховым возмещением по европротоколу. Изменения ожидаются и после подписания президентом законопроектов о повышении штрафов для автомобилистов, которые не реагируют на требование ГИБДД об остановке, а также за уклонение от прохождения весового и габаритного контроля. О главных инициативах июля – в материале «Ведомостей».