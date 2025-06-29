Что известно о нововведениях для российских водителей

Что известно о нововведениях для российских водителейС 1 июля начнут приходить предупреждения об отсутствии полисов ОСАГО
В июле вступит в силу ряд законов для российских автомобилистов, в том числе связанных с полисами ОСАГО и страховым возмещением по европротоколу. Изменения ожидаются и после подписания президентом законопроектов о повышении штрафов для автомобилистов, которые не реагируют на требование ГИБДД об остановке, а также за уклонение от прохождения весового и габаритного контроля. О главных инициативах июля – в материале «Ведомостей».
С 1 июля вступит в силу законопроект о повышении размера страхового возмещения в случае оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции.
Документ предполагает повышение со 100 000 до 200 000 руб. максимальной суммы возмещения, если у участников аварии есть разногласия по вопросу виновности. Выплата будет доступна при условии, что водители зафиксировали место ДТП и повреждения автомобилей.
- С июля и до конца года водителям в пилотном режиме режиме начнут приходить предупреждения об отсутствии полисов ОСАГО на основании фиксации камерами ГИБДД, пишет «Газета.ру».
Уведомления автомобилистам без ОСАГО отправят через «Госуслуги», а штрафы будут выписывать с 1 января следующего года.
Начнут действовать новые ограничения по автокредитам – макропруденциальные лимиты. Для заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки (от 50 до 80% дохода) установлен лимит – не более 20% от общего объема выдач, пишет «Газета.ру».
Затраты производителей вырастут, им придется повышать стоимость автомобилей, заявил газете директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.
Ожидается одобрение Совфедом и подписание президентом законопроекта об увеличении штрафа за отказ остановить машину по требованию полиции до 10 000 руб. Поправки могут вступить в силу уже в июле, по истечении 10 дней с даты официального опубликования документа.
Госдума в конце июня приняла закон о штрафах за отказ или уклонение от прохождения весового и габаритного контроля транспортного средства. Собственника грузовика смогут оштрафовать на 600 000 руб., сообщала «Парламентская газета».