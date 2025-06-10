Госдума приняла законопроект об увеличении штрафа за отказ остановить машину
Госдума во втором чтении приняла законопроект об увеличении штрафа за отказ остановить машину по требованию полиции до 10 000 руб. Это следует из данных на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Кроме того, законопроект предполагает введение повышенной административной ответственности за повторное нарушение данного правила.
В пояснительной записке его целью обозначено повышение безопасности дорожного движения и сохранности автодорог.
Согласно нынешнему законодательству, за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке предусмотрен штраф от 500 до 800 руб. По мнению авторов проекта, сейчас водителям габаритного транспорта экономически выгоднее не выполнить требование сотрудника правоохранительных органов, чем платить штраф в 100 000 руб. и лишиться водительские прав за возможное нарушение движения тяжеловесных и крупногабаритных машин в зоне контроля.
Проектом предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Документ разработан в в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги».
Президент РФ Владимир Путин в конце декабря 2024 г. подписал закон об увеличении штрафов за нарушение ПДД. За проезд на красный свет штраф составит 1500 руб., за повторное нарушение – от 5000 до 7500 руб., штраф за езду с непристегнутым ремнем безопасности составит 1500 руб. вместо установленных сейчас 1000 руб. и др. Изменения в законодательство вступили в силу 1 января.
В марте группа из 97 депутатов Госдумы подготовила запрос в Конституционный суд о конституционности норм закона, который увеличил штрафы за нарушение ПДД. По мнению депутатов, принятые поправки не соответствуют Конституции, «поскольку меры административной ответственности не могут быть установлены произвольно, не основываться на объективных характеристиках уровня и динамики административных правонарушений и нарушать установленный порядок принятия федеральных законов». Они также ссылаются на позицию Минюста, согласно которой механическое увеличение санкций не может само по себе служить эффективной мерой сдерживания роста числа правонарушений, а установление чрезмерно высоких размеров штрафов может повлечь невозможность исполнения наказания.