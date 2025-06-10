Госдума приняла законопроект об увеличении штрафа за отказ остановить машину

В марте группа из 97 депутатов Госдумы подготовила запрос в Конституционный суд о конституционности норм закона, который увеличил штрафы за нарушение ПДД. По мнению депутатов, принятые поправки не соответствуют Конституции, «поскольку меры административной ответственности не могут быть установлены произвольно, не основываться на объективных характеристиках уровня и динамики административных правонарушений и нарушать установленный порядок принятия федеральных законов». Они также ссылаются на позицию Минюста, согласно которой механическое увеличение санкций не может само по себе служить эффективной мерой сдерживания роста числа правонарушений, а установление чрезмерно высоких размеров штрафов может повлечь невозможность исполнения наказания.