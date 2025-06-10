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Госдума приняла законопроект об увеличении штрафа за отказ остановить машину

Ведомости

Госдума во втором чтении приняла законопроект об увеличении штрафа за отказ остановить машину по требованию полиции до 10 000 руб. Это следует из данных на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Кроме того, законопроект предполагает введение повышенной административной ответственности за повторное нарушение данного правила.

В пояснительной записке его целью обозначено повышение безопасности дорожного движения и сохранности автодорог.

Согласно нынешнему законодательству, за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке предусмотрен штраф от 500 до 800 руб. По мнению авторов проекта, сейчас водителям габаритного транспорта экономически выгоднее не выполнить требование сотрудника правоохранительных органов, чем платить штраф в 100 000 руб. и лишиться водительские прав за возможное нарушение движения тяжеловесных и крупногабаритных машин в зоне контроля. 

Проектом предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Документ разработан в в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги».

Президент РФ Владимир Путин в конце декабря 2024 г. подписал закон об увеличении штрафов за нарушение ПДД. За проезд на красный свет штраф составит 1500 руб., за повторное нарушение – от 5000 до 7500 руб., штраф за езду с непристегнутым ремнем безопасности составит 1500 руб. вместо установленных сейчас 1000 руб. и др. Изменения в законодательство вступили в силу 1 января.

В марте группа из 97 депутатов Госдумы подготовила запрос в Конституционный суд о конституционности норм закона, который увеличил штрафы за нарушение ПДД. По мнению депутатов, принятые поправки не соответствуют Конституции, «поскольку меры административной ответственности не могут быть установлены произвольно, не основываться на объективных характеристиках уровня и динамики административных правонарушений и нарушать установленный порядок принятия федеральных законов». Они также ссылаются на позицию Минюста, согласно которой механическое увеличение санкций не может само по себе служить эффективной мерой сдерживания роста числа правонарушений, а установление чрезмерно высоких размеров штрафов может повлечь невозможность исполнения наказания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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