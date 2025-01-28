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Госдума приняла закон о праве оформлять извещение о ДТП через «Госуслуги»

Ведомости

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий страховщикам оформлять электронное извещение о ДТП по европротоколу через «Госуслуги», следует из думской электронной базы.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством России в октябре 2024 г. Он предполагает изменения в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Согласно поправкам, функция будет доступна только для владельцев полисов ОСАГО.

Нововведение позволит страховщикам подключить свои информ-системы к ЕСИА, таким образом расширив возможности для оформления электронного извещения о ДТП, считают в кабмине.

23 января стало известно, что МВД РФ предложило упростить процедуру оформления водителей в состоянии опьянения. В частности, полиция предлагает сократить количество документов, оформляемых при выявлении пьяного водителя. Сокращение количества составляемых процессуальных документов позволит сэкономить примерно 36 800 рабочих часов в год, считают в МВД.

Президент РФ Владимир Путин в конце декабря 2024 г. подписал закон об увеличении штрафов за нарушение ПДД. За проезд на красный свет штраф составит 1500 руб., за повторное нарушение – от 5000 до 7500 руб., штраф за езду с непристегнутым ремнем безопасности составит 1500 руб. вместо установленных сейчас 1000 руб. и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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