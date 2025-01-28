Госдума приняла закон о праве оформлять извещение о ДТП через «Госуслуги»

Президент РФ Владимир Путин в конце декабря 2024 г. подписал закон об увеличении штрафов за нарушение ПДД. За проезд на красный свет штраф составит 1500 руб., за повторное нарушение – от 5000 до 7500 руб., штраф за езду с непристегнутым ремнем безопасности составит 1500 руб. вместо установленных сейчас 1000 руб. и др.