Госдума приняла закон о праве оформлять извещение о ДТП через «Госуслуги»
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий страховщикам оформлять электронное извещение о ДТП по европротоколу через «Госуслуги», следует из думской электронной базы.
Законопроект был внесен в Госдуму правительством России в октябре 2024 г. Он предполагает изменения в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Согласно поправкам, функция будет доступна только для владельцев полисов ОСАГО.
Нововведение позволит страховщикам подключить свои информ-системы к ЕСИА, таким образом расширив возможности для оформления электронного извещения о ДТП, считают в кабмине.
23 января стало известно, что МВД РФ предложило упростить процедуру оформления водителей в состоянии опьянения. В частности, полиция предлагает сократить количество документов, оформляемых при выявлении пьяного водителя. Сокращение количества составляемых процессуальных документов позволит сэкономить примерно 36 800 рабочих часов в год, считают в МВД.
Президент РФ Владимир Путин в конце декабря 2024 г. подписал закон об увеличении штрафов за нарушение ПДД. За проезд на красный свет штраф составит 1500 руб., за повторное нарушение – от 5000 до 7500 руб., штраф за езду с непристегнутым ремнем безопасности составит 1500 руб. вместо установленных сейчас 1000 руб. и др.