За эвакуацию с места ДТП заплатит полиция

За эвакуацию с места ДТП заплатит полицияВерховный суд освободил от уплаты издержек владельца эвакуированной машины
Верховный суд (ВС) 5 декабря отменил постановления нижестоящих судов, которые решили, что оплачивать эвакуацию автомобиля с места ДТП должен его владелец. Высшая инстанция возложила эту обязанность на отделение полиции.
Изначально собственник эвакуатора заявил иск сразу к двум ответчикам – ОМВД и водителю отправившейся на спецстоянку машины. Истец рассказал, что сотрудник полиции вызвал грузовой эвакуатор, для того чтобы убрать с дороги автомобиль МАЗ, который в результате ДТП перекрыл проезжую часть. Авария произошла по вине водителя другой машины, выехавшей на встречную полосу.
Поврежденный грузовик был эвакуирован на спецстоянку, а сама эвакуация была оформлена полицейскими как изъятие автомобиля для производства следственных действий, в частности для проведения автотехнической экспертизы.
Суды трех инстанций посчитали, что оплачивать услуги эвакуатора должен владелец МАЗа, поскольку автомобиль был изъят вне рамок КоАПа или УПК. Суды отметили, что взыскание денежных средств с полиции было бы возможно при наличии заключенного с ОМВД госконтракта на оказание соответствующих услуг.
С подобной позицией не согласился второй ответчик, который решил добиваться справедливости в ВС. По его мнению, машина была изъята полицейскими в рамках проводимых ими уголовно-процессуальных мероприятий.
Кроме того, автовладелец указал, что имел возможность самостоятельно убрать с дороги поврежденный автомобиль, используя другое свое транспортное средство («Камаз»), которое также находилось в тот момент на месте ДТП.
Плата за перемещение машины на спецстоянку взыскивается с автовладельца только в случае нарушения им ПДД, рассказал «Ведомостям» президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. По его словам, в остальных случаях издержки несет государство. «Если машина просто участвовала в ДТП и требуется проведение каких-либо экспертиз – автотехнической, например, – тогда машина, как вещественное доказательство, перемещается на спецстоянку и издержки по делу оплачиваются государством», – пояснил Травин.
В рассматриваемом деле эвакуации подвергся автомобиль потерпевшего, а не правонарушителя, заметил юрист Key Consulting Group Владимир Смирнов-Вольский. Возмещать издержки на эвакуацию транспортного средства ни в чем не повинного лица за его счет, тогда как это произошло по инициативе и в рамках обязанностей ГИБДД, – абсурдная затея, говорит он. Кроме того, юрист считает спорными выводы нижестоящих судов об изъятии автомобиля вне рамок УПК или КоАПа, поскольку в решениях они прямо указали на необходимость такого изъятия для проведения следственных мероприятий. Смирнов-Вольский напомнил, что эвакуация грузовика позволила восстановить дорожное движение на месте ДТП. Таким образом, перемещение машины на спецстоянку происходило в интересах неопределенного круга лиц, охрана которых является функцией ГИБДД, уточнил юрист.
Решение ВС могло быть продиктовано отсутствием согласия собственника автомобиля на его эвакуацию, предположил партнер компании «Братья Яблоковы» адвокат Артем Яблоков. По мнению адвоката, ВС, вероятно, не усмотрел обоснованности в действиях сотрудника полиции по вызову эвакуатора. «Ситуацию исправил бы или госконтракт, или если бы собственник МАЗа выступил в качестве заказчика услуги по эвакуации его транспортного средства», – резюмировал Яблоков.