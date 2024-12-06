За эвакуацию с места ДТП заплатит полиция

В рассматриваемом деле эвакуации подвергся автомобиль потерпевшего, а не правонарушителя, заметил юрист Key Consulting Group Владимир Смирнов-Вольский. Возмещать издержки на эвакуацию транспортного средства ни в чем не повинного лица за его счет, тогда как это произошло по инициативе и в рамках обязанностей ГИБДД, – абсурдная затея, говорит он. Кроме того, юрист считает спорными выводы нижестоящих судов об изъятии автомобиля вне рамок УПК или КоАПа, поскольку в решениях они прямо указали на необходимость такого изъятия для проведения следственных мероприятий. Смирнов-Вольский напомнил, что эвакуация грузовика позволила восстановить дорожное движение на месте ДТП. Таким образом, перемещение машины на спецстоянку происходило в интересах неопределенного круга лиц, охрана которых является функцией ГИБДД, уточнил юрист.