В России вырастут штрафы за нарушение правил дорожного движения

Санкции предлагается повысить по самым «популярным» у нарушителей статьям КоАПа, отмечает источник «Ведомостей», близкий к правительству. К примеру, на 500-рублевые штрафы за превышение скорости на 20–40 км/ч приходится 73% из них. Ссылаясь на международный опыт, источник отмечает, что на принятие «сознательного решения о нарушении или не нарушении ПДД» влияет два основных фактора: это неотвратимость наказания и величина ответственности. Первый компонент уже реализуется за счет различных средств фото- и видеофиксации, добавляет собеседник. А штрафы в России не повышались с 2013 г., напоминает он. При этом инфляция с 2013 по 2024 г. составила 70%, отмечает Щербаченко. На сегодня размер штрафов за многие нарушения не является достаточным сдерживающим фактором для водителей, соглашается он: «С учетом действующих скидок [в 50%] сумма штрафа становится настолько малой, что не вызывает серьезных последствий для нарушителей».