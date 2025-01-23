МВД предложило упростить процедуру оформления пьяного водителя

«В 2023 г. за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения возбуждено 441 700 дел об административных правонарушениях. Исходя из практики, на составление одного процессуального документа <...> уходит около пяти минут», – говорится в пояснительной записке.