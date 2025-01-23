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МВД предложило упростить процедуру оформления пьяного водителя

Это позволит сохранить до 36 800 рабочих часов сотрудников ГАИ в год
Ведомости

МВД России предложило упростить процедуру оформления водителей в состоянии опьянения. Инициатива опубликована на портале проектов нормативных актов.

По заявлению ведомства, сейчас при выявлении пьяного водителя необходимо составить от трех ‎до пяти процессуальных документов, в том числе протокол об отстранении ‎от управления транспортным средством, акт освидетельствования ‎на состояние алкогольного опьянения, протокол направления ‎на медицинское освидетельствование, протокол об административном правонарушении, а также протокол задержания транспортного средства.

«В 2023 г. за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения возбуждено 441 700 дел об административных правонарушениях. Исходя из практики, на составление одного процессуального документа <...> уходит около пяти минут», – говорится в пояснительной записке. 

Сокращение количества составляемых процессуальных документов позволит сэкономить примерно 36 800 рабочих часов сотрудников Госавтоинспекции (ГАИ) в год, считают в МВД. Также сократятся и финансовые затраты, необходимые для приобретения бланочной продукции. 

Ведомство считает избыточным составление протокола об отстранении от управления транспортом и предлагает внести соответствующие изменения в КоАП. Подобные данные могут быть занесены сразу в акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, либо ‎в протокол о направлении на медицинское освидетельствование ‎на состояние опьянения и др.

Согласно действующим правилам (ст. 12.8 КоАП РФ), наказание за вождение в состоянии опьянения – от 10 до 15 суток административного ареста, наложение штрафа в 45 000 руб., лишение права управления транспортом на срок от полутора до двух лет.

В конце декабря 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушение ПДД. За проезд на красный свет штраф составит 1500 руб., за повторное нарушение – от 5000 до 7500 руб. Штраф за езду с непристегнутым ремнем безопасности составит 1500 руб. вместо установленных сейчас 1000 руб. Выросли штрафы и за превышение скорости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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