МВД предложило упростить процедуру оформления пьяного водителя

МВД предложило упростить процедуру оформления пьяного водителяЭто позволит сохранить до 36 800 рабочих часов сотрудников ГАИ в год
МВД России предложило упростить процедуру оформления водителей в состоянии опьянения. Инициатива опубликована на портале проектов нормативных актов.
По заявлению ведомства, сейчас при выявлении пьяного водителя необходимо составить от трех до пяти процессуальных документов, в том числе протокол об отстранении от управления транспортным средством, акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, протокол направления на медицинское освидетельствование, протокол об административном правонарушении, а также протокол задержания транспортного средства.
«В 2023 г. за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения возбуждено 441 700 дел об административных правонарушениях. Исходя из практики, на составление одного процессуального документа <...> уходит около пяти минут», – говорится в пояснительной записке.
Сокращение количества составляемых процессуальных документов позволит сэкономить примерно 36 800 рабочих часов сотрудников Госавтоинспекции (ГАИ) в год, считают в МВД. Также сократятся и финансовые затраты, необходимые для приобретения бланочной продукции.
Ведомство считает избыточным составление протокола об отстранении от управления транспортом и предлагает внести соответствующие изменения в КоАП. Подобные данные могут быть занесены сразу в акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, либо в протокол о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения и др.
Согласно действующим правилам (ст. 12.8 КоАП РФ), наказание за вождение в состоянии опьянения – от 10 до 15 суток административного ареста, наложение штрафа в 45 000 руб., лишение права управления транспортом на срок от полутора до двух лет.
В конце декабря 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушение ПДД. За проезд на красный свет штраф составит 1500 руб., за повторное нарушение – от 5000 до 7500 руб. Штраф за езду с непристегнутым ремнем безопасности составит 1500 руб. вместо установленных сейчас 1000 руб. Выросли штрафы и за превышение скорости.