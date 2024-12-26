Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушение ПДД
Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за превышение скорости и проезд на красный. Документ опубликован на портале правовых актов.
Штраф за превышение скорости более чем на 20 км/ч, но менее чем на 40 км/ч вырастет до 750 руб. Штраф за превышение скорости более чем на 40 км/ч, но менее чем на 60 км/ч увеличится до диапазона от 2000 до 2250 руб. В случае превышения скорости на более 60 км/ч, но не более 80 км/ч штраф составит от 3000 до 3750 руб.
За проезд на красный свет штраф составит 1500 руб., за повторное нарушение – с 5000 до 7500 руб. Штраф за езду с непристегнутым ремнем безопасности составит 1500 вместо установленных сейчас 1000 руб. За движение или остановку транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств увеличится до 2250 руб. В Москве и Санкт-Петербурге штраф за то же нарушение будет установлен на уровне 4500 вместо нынешних 3000 руб.
Новые правила вступают в силу с 1 января 2025 г.
Закон был принят Госдумой 12 декабря, одобрен Советом Федерации 20 декабря. Законопроект был внесен в Госдуму парламентом Кабардино-Балкарии.
«Ведомости» в ноябре писали, что с 1 января 2025 г. в России могут вырасти штрафы за нарушение ряда ПДД. Тогда соответствующие поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) разрабатывались в правительстве. Санкции предлагается повысить по самым «популярным» у нарушителей статьям КоАПа, говорил источник.
Помимо сокращения случаев смертности на дорогах (по данным доцента Финансового университета при правительстве Петра Щербаченко, за девять месяцев 2024 г. в России погибли в авариях 11 500 человек), собранные со штрафов средства планируется вкладывать в развитие дорожной инфраструктуры регионов, отмечал собеседник «Ведомостей», близкий к правительству.