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Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушение ПДД

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за превышение скорости и проезд на красный. Документ опубликован на портале правовых актов.

Штраф за превышение скорости более чем на 20 км/ч, но менее чем на 40 км/ч вырастет до 750 руб. Штраф за превышение скорости более чем на 40 км/ч, но менее чем на 60 км/ч увеличится до диапазона от 2000 до 2250 руб. В случае превышения скорости на более 60 км/ч, но не более 80 км/ч штраф составит от 3000 до 3750 руб. 

За проезд на красный свет штраф составит 1500 руб., за повторное нарушение – с 5000 до 7500 руб. Штраф за езду с непристегнутым ремнем безопасности составит 1500 вместо установленных сейчас 1000 руб. За движение или остановку транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств увеличится до 2250 руб. В Москве и Санкт-Петербурге штраф за то же нарушение будет установлен на уровне 4500 вместо нынешних 3000 руб.

Новые правила вступают в силу с 1 января 2025 г.

Закон был принят Госдумой 12 декабря, одобрен Советом Федерации 20 декабря. Законопроект был внесен в Госдуму парламентом Кабардино-Балкарии.

«Ведомости» в ноябре писали, что с 1 января 2025 г. в России могут вырасти штрафы за нарушение ряда ПДД. Тогда соответствующие поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) разрабатывались в правительстве. Санкции предлагается повысить по самым «популярным» у нарушителей статьям КоАПа, говорил источник.

Помимо сокращения случаев смертности на дорогах (по данным доцента Финансового университета при правительстве Петра Щербаченко, за девять месяцев 2024 г. в России погибли в авариях 11 500 человек), собранные со штрафов средства планируется вкладывать в развитие дорожной инфраструктуры регионов, отмечал собеседник «Ведомостей», близкий к правительству.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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