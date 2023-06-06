Почему водителям не простят лекарственное опьянение

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов добавил, что данные поправки повлекут за собой применение к лицам, принимавшим лекарства или иные препараты и виновным в ДТП, или к лицам, попавшим под выборочную проверку на состояние опьянения, аналогичную административную ответственность, что и для лиц, реально принимавших алкоголь или иные вещества, содержащие этиловый спирт/наркотические или психотропные средства, при установлении данного факта. «Иными словами, лица, принимающие лекарственные средства, которые могут ухудшать реакцию и внимание за управлением ТС, теперь могут в результате освидетельствования подпадать под действие административной ответственности в случае, если их действия повлекут за собой какие-либо негативные последствия для граждан или имущества», – сказал юрист.