Почему водителям не простят лекарственное опьянение

Почему водителям не простят лекарственное опьянениеСоответствующие поправки в КоАП были поддержаны комиссией по законопроектной деятельности
МВД России предложило законопроект, который предусматривает изменения в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) для наказания водителей, управляющих транспортом в состоянии «лекарственного опьянения». Поправки в КоАП (с ними ознакомились «Ведомости») были поддержаны комиссией Белого дома по законопроектной деятельности. Подлинность документа подтвердил собеседник, знакомый с повесткой комиссии по законопроектной деятельности, которая заседала 5 июня. Из текста документа следует, что подготовленные главой МВД Владимиром Колокольцевым поправки согласованы с Минздравом и начальником Государственно-правового управления администрации президента Ларисой Брычевой.
Поправками предлагается установить, что административная ответственность, предусмотренная ст. 12.8 и ч. 3 статьи 12.27 КоАП, наступает в случае установленного факта употребления алкоголя, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,16 мг на 1 литр вдыхаемого воздуха или наличием спирта в концентрации 0,3 на 1 литр крови. Основанием для привлечения к ответственности будет также наличие в организме гражданина наркотических или психотропных веществ либо психоактивных веществ, одурманивающих рассудок, в том числе лекарственных препаратов, обнаружившихся по результатам медосвидетельствования.
29 ноября 2022 г. Конституционный суд поручил законодателю устранить пробел в КоАП, позволяющий привлекать к ответственности водителей под воздействием лекарств без определения его критериев. Из сопроводительных документов к одобренному правкомиссией проекту следует, что отсутствие в КоАП правила, допускающего привлечение к ответственности за управление транспортным средством (ТС) лица, употребившего лекарства, могущие ухудшать его реакцию и внимание, существенно осложняет полноценное обеспечение безопасности на дорогах.
Авторы отмечают, что принятие законопроекта потребует переработки приказа Минздрава № 933н от 18 декабря 2015 г. «О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)» и внесение изменений в постановление правительства от 24 июля 2021 г. № 1259 «Об утверждении перечня одурманивающих веществ».
Потребуется утвердить специальный перечень веществ (групп веществ), входящих в состав лекарственных препаратов, «ухудшающих внимание и реакцию человека, но не относящихся к этиловому спирту, наркотическим и психотропным веществам или их аналогам». В этот список могут войти вещества на основе анатомо-терапевтически-химической классификации (ATX классификация), рекомендованной ВОЗ, такие как: анестетики, снотворные препараты, противоэпилептические и противопаркинсонические.
В связи с этим ведомственный порядок проведения медосвидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) будет содержать раздел, регламентирующий проведение данной процедуры.
Экспертные мнения
В заключении директора института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талии Хабриевой говорится, что в законодательстве действительно содержится пробел, а попытки его восполнения порождают риск неоднозначного толкования и противоречивого применения данного примечания в производстве по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения. Проект, подготовленный МВД, у института замечаний правового характера не вызвал.
Кроме того, в документации к проекту имеется отзыв от Ассоциации международных автомобильных перевозчиков, которые, проведя независимую экспертизу, выявили в проекте коррупциогенный фактор. Замгендиректора ассоциации Евгений Антипов предложил конкретизировать механизм определения состояния, в котором управление ТС после употребления лекарства служит основанием для административной ответственности. В МВД на это заключение Антипова ответили, что вывод не согласуется с содержанием законопроекта и представленные предложения не могут быть поддержаны.
Предлагаемые поправки прежде всего позволят сделать наказуемым так называемое «лекарственное опьянение» для водителей, прокомментировал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его словам, управление ТС в состоянии опьянения, чем бы оно ни было вызвано, создает серьезные риски для жизни и здоровья людей. «Поэтому предлагается внести необходимые коррективы в КоАП, приравнивающие прием определенных лекарств к употреблению водителем алкоголя и наркотиков», – отметил Груздев.
Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов добавил, что данные поправки повлекут за собой применение к лицам, принимавшим лекарства или иные препараты и виновным в ДТП, или к лицам, попавшим под выборочную проверку на состояние опьянения, аналогичную административную ответственность, что и для лиц, реально принимавших алкоголь или иные вещества, содержащие этиловый спирт/наркотические или психотропные средства, при установлении данного факта. «Иными словами, лица, принимающие лекарственные средства, которые могут ухудшать реакцию и внимание за управлением ТС, теперь могут в результате освидетельствования подпадать под действие административной ответственности в случае, если их действия повлекут за собой какие-либо негативные последствия для граждан или имущества», – сказал юрист.
По мнению Горбунова, эта инициатива требуется для более полноценной гарантии безопасности дорожного движения и конституционных прав граждан. При этом он допустил, что для автомобилистов это, скорее, не очень хорошие новости – так как потенциальных причин для привлечения их к ответственности в случае каких-либо происшествий на дороге становится больше.
Список опасных препаратов отнюдь не очевиден, считает управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена. «К таковым, например, может быть отнесена ацетилсалициловая кислота – основа аспирина, цитрамона и других лекарств. Повлиять на вождение могут фитосборы и БАДы на растительной основе, которые принимают в качестве успокоительных и снотворных», – рассуждает юрист. Кучерена также подчеркнула, что с внимательностью следует относиться к глазным каплям с атропином и антигистаминным препаратам на основе дифенгидрамина.
«У водителя будет 90 дней – ровно через такое время после официального опубликования законопроект вступает в силу, – для того чтобы перестроиться на новые ограничения», – заключила она.