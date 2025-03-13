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Почти сто депутатов оспорили конституционность закона о повышении штрафов ПДД

Причин для ужесточения санкций для автомобилистов не существует, считают они, но в правительстве с заявителями не согласны
Яна Суринская
Максим Блинов / РИА Новости
Максим Блинов / РИА Новости

Группа из 97 депутатов Госдумы подготовила запрос в Конституционный суд (КС) о конституционности норм принятого в декабре 2024 г. закона, который увеличил штрафы за нарушение ПДД. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», КС его пока не зарегистрировал. Под запросом подписались 57 депутатов от КПРФ, 28 от «Справедливой России», 10 от ЛДПР, один от «Новых людей» (Алексей Плякин) и один внефракционный (Оксана Дмитриева). А представлять в КС заявителей, согласно запросу, планируют Юрий Синельщиков (КПРФ), Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») и Иван Сухарев (ЛДПР).

О повышении штрафов за ряд нарушений ПДД (проезд на красный, превышение скорости, непристегнутые ремни и др.) «Ведомости» писали 18 ноября 2024 г. Новые правила вступили в силу уже с 1 января. Изменения были внесены ко второму чтению законопроекта парламента Кабардино-Балкарии, который касался вопроса штрафа за повторную езду без ОСАГО. Ранее он уже был принят Госдумой в первом чтении, и это позволило ускорить законотворческий процесс. К примеру, поправками вилка штрафов за превышение скорости (ст. 12.9 КоАПа) изменилась так: вместо 500–5000 руб. стало 750–7500 руб. Разработчики отмечали, что доля 500-рублевых штрафов за превышение скорости на 20–40 км/ч составляет 73%. Кроме того, поправки изменили систему льготной оплаты штрафов: срок увеличен с 20 до 30 дней, но скидка снижена с 50 до 25%.

По мнению депутатов, которые обратились в КС, принятые поправки не соответствуют Конституции, «поскольку меры административной ответственности не могут быть установлены произвольно, не основываться на объективных характеристиках уровня и динамики административных правонарушений и нарушать установленный порядок принятия федеральных законов». Они также ссылаются на позицию Минюста, согласно которой механическое увеличение санкций не может само по себе служить эффективной мерой сдерживания роста числа правонарушений, а установление чрезмерно высоких размеров штрафов может повлечь невозможность исполнения наказания.

Депутаты в запросе отмечают, что за последние 17 лет аварийность на дорогах в России ежегодно неуклонно сокращалась: с 233 809 ДТП, зарегистрированных в 2007 г., до 132 037 – в 2024 г. Кроме того, они выражают опасение, что увеличение штрафов может сказаться на росте коррупции «в целях избегания ответственности за нарушения в сфере дорожного движения». По статистике МВД, за 2022 г. зарегистрировано 1134 преступления по ст. 291.2 УК (мелкое взяточничество), в 2023 г. было 939 преступлений (-17,2%), в 2024 г. еще меньше – 807 преступлений (-14,1%).

«Спустя почти шесть лет анабиоза Госдума снова начинает обращаться в КС с запросами о проверке на конституционность федерального законодательства», – заявил «Ведомостям» адвокат, один из авторов обращения, Максим Сикач. По его мнению, законопроект об автоштрафах постигла та же участь, что и законопроект о госпошлинах при обращении в суд: была изменена его первоначальная концепция. «Ко второму чтению поправки увеличили размеры автоштрафов в несколько раз», – пояснил Сикач. Судьба этого запроса зависит полностью от судьбы ответа КС по повышению госпошлин при обращении в суд, говорит он: «Они поднимают общие проблемы кратного и необоснованного повышения санкций или сборов, так и изменение концепции законопроекта». Но у депутатов есть козыри, говорит юрист, ведь в 1998 г. КС рассматривал повышение отчислений в пенсионный фонд с 3,5 до 20,6% для ИП, нотариусов и адвокатов и такое повышение было признано неконституционным. А в 2001 г. КС признал изменение концепции законопроекта во втором чтении недопустимым.

«Как автолюбителю, мне, конечно это [повышение штрафов] не очень приятно, но юридически, что называется, не подкопаешься», – заявил «Ведомостям» полномочный представитель правительства в КС Михаил Барщевский. То, что в течение 10 лет резко снизилась аварийность, о чем говорят в запросе заявители, – это следствие комплексных мероприятий, которые проводила исполнительная власть по администрации дорожного движения, и сами законодатели, которые увеличивали ответственность за нарушение ПДД. «Поэтому здесь аргументы заявителей подрывают позицию самих заявителей», – сказал он. Что касается нарушения процедуры, говорит Барщевский, то она не нарушена. С его точки зрения, концепция законопроекта изначально была направлена с увеличением административной ответственности за нарушение ПДД. Поправки правительства расширили перечень статей, по которым увеличивается ответственность, пояснил Барщевский. Поэтому юридически все корректно, заключил он.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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