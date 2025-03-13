Почти сто депутатов оспорили конституционность закона о повышении штрафов ПДД

«Спустя почти шесть лет анабиоза Госдума снова начинает обращаться в КС с запросами о проверке на конституционность федерального законодательства», – заявил «Ведомостям» адвокат, один из авторов обращения, Максим Сикач. По его мнению, законопроект об автоштрафах постигла та же участь, что и законопроект о госпошлинах при обращении в суд: была изменена его первоначальная концепция. «Ко второму чтению поправки увеличили размеры автоштрафов в несколько раз», – пояснил Сикач. Судьба этого запроса зависит полностью от судьбы ответа КС по повышению госпошлин при обращении в суд, говорит он: «Они поднимают общие проблемы кратного и необоснованного повышения санкций или сборов, так и изменение концепции законопроекта». Но у депутатов есть козыри, говорит юрист, ведь в 1998 г. КС рассматривал повышение отчислений в пенсионный фонд с 3,5 до 20,6% для ИП, нотариусов и адвокатов и такое повышение было признано неконституционным. А в 2001 г. КС признал изменение концепции законопроекта во втором чтении недопустимым.