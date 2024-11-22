Увеличение штрафов за нарушения ПДД поможет цифровизировать Россию

Помимо того, в законе указано, что по решению правительства цифровой нацпроект может быть профинансирован за счет целого ряда других сборов. Например, за счет введения платы за подключение юрлиц к системе межведомственного электронного взаимодействия, увеличения ставки обязательного отчисления телекомоператоров в резерв универсального обслуживания, введения сбора за распространение рекламы и услуг продвижения в интернете – «в пределах поступления соответствующих дополнительных доходов федерального бюджета».