Увеличение штрафов за нарушения ПДД поможет цифровизировать Россию

Увеличение штрафов за нарушения ПДД поможет цифровизировать РоссиюЭта норма включена в закон о госбюджете, но необходимые поправки в КоАП пока в проработке
В случае повышения штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) полученные дополнительные средства могут пойти на финансирование национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Это следует из утвержденного Госдумой 21 ноября закона «О федеральном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг.».
Помимо того, в законе указано, что по решению правительства цифровой нацпроект может быть профинансирован за счет целого ряда других сборов. Например, за счет введения платы за подключение юрлиц к системе межведомственного электронного взаимодействия, увеличения ставки обязательного отчисления телекомоператоров в резерв универсального обслуживания, введения сбора за распространение рекламы и услуг продвижения в интернете – «в пределах поступления соответствующих дополнительных доходов федерального бюджета».