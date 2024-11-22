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Увеличение штрафов за нарушения ПДД поможет цифровизировать Россию

Эта норма включена в закон о госбюджете, но необходимые поправки в КоАП пока в проработке
Ника Сизова
Екатерина Кинякина
Лихачам и пьяным водителям придется заняться цифровизацией России за свой счет/ Евгений Разумный / Ведомости

В случае повышения штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) полученные дополнительные средства могут пойти на финансирование национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Это следует из утвержденного Госдумой 21 ноября закона «О федеральном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг.».

Помимо того, в законе указано, что по решению правительства цифровой нацпроект может быть профинансирован за счет целого ряда других сборов. Например, за счет введения платы за подключение юрлиц к системе межведомственного электронного взаимодействия, увеличения ставки обязательного отчисления телекомоператоров в резерв универсального обслуживания, введения сбора за распространение рекламы и услуг продвижения в интернете – «в пределах поступления соответствующих дополнительных доходов федерального бюджета».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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