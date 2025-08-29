Минюст внес в реестр иноагентов блогера Анатолия Несмияна

Минюст внес в реестр иноагентов блогера Анатолия НесмиянаВсего список пополнили шесть физических лиц
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов блогера и писателя Анатолия Несмияна, юриста Бориса Кузнецова, журналистов Евгения Кротенко и Олесю Кривцову, активистов Ирию Везикко и Юрия Боброва. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно утверждениям Минюста, Несмиян делился недостоверной информацией о политике российской власти и данными, которые формируют негативный образ Вооруженных сил (ВС) РФ. Он также выступал против спецоперации и участвовал в распространении материалов иноагентов и организации, чья деятельность признана нежелательной в России.
Кузнецов, как считает ведомство, принимал участие в создании сообщений иноагентов и был респондентом на информационных площадках, предоставляемых ими. Кроме того, он распространял недостоверные сведения о решениях органов власти России. Юрист проживает за пределами России.
Кротенко делился недостоверными данными о политике российской власти, избирательной системе России и сведениями, направленными на формирование негативного образа армии страны, говорится в сообщении министерства. Он также участвовал в распространении материалов иностранного агента. Журналист живет не в России.
Кривцова сообщала недостоверную информацию о решениях публичной власти России и армии. Она высказывалась против спецоперации и принимала участие в распространении сообщений иноагентов и организаций, внесенных в перечень нежелательных в стране. По данным Минюста, журналистка сотрудничает с организацией, деятельность которой считается нежелательной, и проживает за пределами России.
Среди оснований для включения Везикко в реестр указано распространение недостоверных сведений о политике российской власти и участие в создании материалов иноагентов. Отмечается, что активистка также была против спецоперации и взаимодействует с иностранными СМИ и организациями, включенными в перечень нежелательных в России. Кроме того, она является основателем и руководителем движения, чья деятельность считается нежелательной в РФ и находится за ее пределами.
Указывается, что Бобров участвовал в распространении сообщений иностранных агентов и недостоверной информации о политике российской публичной власти. Он также выступал против спецоперации, взаимодействует с иностранным агентом и проживает не в России.
Статус иностранного агента в России существует с 2012 г. После его получения человека ожидает лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, запрет на рекламу и участие в выборах, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. Гражданам, которые признаны иноагентами, также оформляют отдельные специальные счета для получения дохода от творческой деятельности.
19 августа 2025 г. правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект Минфина, согласно которому иноагенты должны будут платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 30%. Ставка будет действовать на протяжении всего налогового периода, если у гражданина был статус иноагента хотя бы один день в году. Иноагенты также не смогут пользоваться налоговыми льготами в этот период. Если депутаты Госдумы примут документ в осеннюю сессию, его положения вступят в силу с 1 января 2026 г.