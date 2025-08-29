Минюст внес в реестр иноагентов блогера Анатолия Несмияна

19 августа 2025 г. правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект Минфина, согласно которому иноагенты должны будут платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 30%. Ставка будет действовать на протяжении всего налогового периода, если у гражданина был статус иноагента хотя бы один день в году. Иноагенты также не смогут пользоваться налоговыми льготами в этот период. Если депутаты Госдумы примут документ в осеннюю сессию, его положения вступят в силу с 1 января 2026 г.