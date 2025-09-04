Ограничение свободы будет исчисляться со дня выхода из исправцентра

Сейчас по нормам УИК для осужденных в срок отбывания наказания в виде ограничения свободы включается время, затраченное осужденным на дорогу к месту жительства из расчета один день за один день. Осужденные, освобождающиеся из мест лишения свободы, которым неотбытая часть наказания заменена ограничением свободы или которым назначено наказание в виде ограничения свободы в качестве дополнительного, самостоятельно направляются к месту жительства и становятся на учет в уголовно-исполнительной инспекции, пояснил «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. При этом, обратил он внимание, такой порядок не предусмотрен для осужденных, которым наказание в виде принудительных работ заменено на ограничение свободы, или освобождающихся из исправительных центров, т. е. отбывших наказание в виде принудительных работ, но у которых ограничение свободы назначено в качестве дополнительного наказания.