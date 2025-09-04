Ограничение свободы будет исчисляться со дня выхода из исправцентра

Ограничение свободы будет исчисляться со дня выхода из исправцентраПоправки о внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс предложил Минюст
Министерство юстиции предложило внести изменения в Уголовно-исполнительный кодекс (УИК), касающиеся исполнения дополнительного наказания в виде ограничения свободы осужденных. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 2 сентября одобрила эту инициативу, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к комиссии. В ближайшее время проект внесут на рассмотрение в Госдуму.
Сейчас по нормам УИК для осужденных в срок отбывания наказания в виде ограничения свободы включается время, затраченное осужденным на дорогу к месту жительства из расчета один день за один день. Осужденные, освобождающиеся из мест лишения свободы, которым неотбытая часть наказания заменена ограничением свободы или которым назначено наказание в виде ограничения свободы в качестве дополнительного, самостоятельно направляются к месту жительства и становятся на учет в уголовно-исполнительной инспекции, пояснил «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. При этом, обратил он внимание, такой порядок не предусмотрен для осужденных, которым наказание в виде принудительных работ заменено на ограничение свободы, или освобождающихся из исправительных центров, т. е. отбывших наказание в виде принудительных работ, но у которых ограничение свободы назначено в качестве дополнительного наказания.
По сути, поправки Минюста устраняют образовавшийся правовой пробел в части порядка исполнения наказания в виде ограничения свободы. Кроме того, следует из проектной документации (имеется в распоряжении «Ведомостей»), законопроектом предлагается срок дополнительного наказания в виде ограничения свободы лицам, отбывающим принудительные работы, исчислять со дня освобождения лица из исправительного центра. А время следования осужденного из исправцентра будет засчитываться в срок отбывания наказания в виде ограничения свободы.
Реализация законопроекта будет осуществляться за счет и в пределах бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых ФСИН России в федеральном бюджете, и не потребует выделения ФСИН России дополнительных бюджетных ассигнований, уточняют авторы инициативы в пояснительной записке.
По словам советника уголовно-правовой практики адвокатского бюро Москвы «Соколов, Трусов и партнеры» Марии Бакакиной, на первый взгляд может показаться, что предложенные поправки затрагивают достаточно узкий сегмент осужденных, но на практике речь идет об устранении затянувшейся неопределенности, которая касалась тех, кому лишение свободы или принудительные работы заменялись ограничением свободы. «Для осужденных это означает более предсказуемые условия отбывания, для уголовно-исполнительной инспекции – формализованный алгоритм работы, для потерпевших – гарантированное уведомление», – говорит она.
По ее мнению, именно такие «технические» детали часто определяют, насколько закон работает в реальности. В то же время, замечает Бакакина, инспекция получает более прямой инструмент для быстрого инициирования замены наказания на лишение свободы. То есть имеется риск, что это превратится в рычаг ужесточения практики, особенно там, где понятие «злостное уклонение» традиционно толкуется расширительно.
По словам члена президентского Совета по правам человека и развитию гражданского общества Евы Меркачевой, бывают случаи, когда назначают ограничение свободы находившемуся под стражей в СИЗО человеку. «Хочется верить, что это позволит в целом чаще применять такой вид наказания», – сказала она.
Как рассказал «Ведомостям» партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, масштаб данной инициативы можно оценить исходя из актуальной статистики российской пенитенциарной системы: по данным ФСИН на начало 2025 г., в местах лишения свободы содержится около 313 000 человек, что является историческим минимумом за последние десятилетия. С учетом общей тенденции к либерализации уголовно-исполнительной политики и расширению применения альтернативных наказаний можно предположить, что данные изменения потенциально затронут от 15 до 25% общего числа лиц, переводимых на режим ограничения свободы, т. е. ориентировочно это от 10 000 до 20 000 человек ежегодно, оценил адвокат.