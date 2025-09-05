Невостребованный на таможне за 30 дней транспорт обратят в пользу государства

То, что за возвратом в течение первых семи дней после размещения данных на сайте ФТС обращается всего 6% владельцев, скорее всего, обусловлено как раз тем, что собственник не сразу узнает о проблемах, возникших на границе, говорит Барабаш. Чтобы забрать автомобиль, как напомнил Егулемов, нужно оплатить услуги хранения, иногда и эвакуации. Один час хранения на стоянке задержанных грузовиков, по словам Барабаш, стоит 150 руб. В сумме все эти расходы могут превысить стоимость автомобиля или сделать возврат экономически невыгодным, считает Егулемов. Иногда интерес представляет товар, а не сам автомобиль. Если груз испортился (например, скоропортящиеся продукты), а машина оформлена на иностранного перевозчика – проще оставить ее, чем тратить ресурсы на возврат, добавил он.