Невостребованный на таможне за 30 дней транспорт обратят в пользу государства

На месяц сократится и срок востребования грузов
Анна Киселева
Яна Суринская
Андрей Гордеев / Ведомости

Автомобильные транспортные средства (АТС) и грузы, оставленные российскими таможенными органами на хранение, обратят в федеральную собственность, если владельцы не заберут их в течение месяца после завершения досмотра. Соответствующие поправки Минфина в ст. 261 и 323 закона «О таможенном регулировании в РФ» 2 сентября одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности при условии проработки отдельных предложений. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.

Предлагаемые поправки не затронут АТС и грузы, изъятые и арестованные в соответствии с законодательством об административных правонарушениях либо уголовно-процессуальным законодательством, следует из текста законопроекта (есть у «Ведомостей»).

Если раньше автомобили и товары хранились у таможенных органов до момента возврата владельцу после таможенного досмотра, то законопроектом этот срок также продлевается до момента «обращения в федеральную собственность», если владелец не заявляет о своих правах в установленные законом сроки, рассказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. В связи с этим сокращается срок публикации информации о невостребованных транспортных средствах и товарах на официальном сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России с 60 до 30 дней.

В ст. 323 закона о таможенном регулировании, которая касается обращения товаров в федеральную собственность, будет добавлен термин «транспортные средства», чтобы охватить и их в процессе конфискации, добавил Груздев.

С апреля 2023 г. по декабрь 2024 г. на сайте ФТС были размещены данные о 88 транспортных средствах с различными категориями товаров общим весом 400 т, говорится в пояснительной записке. Товары 12 партий весом 35 т были признаны бесхозяйными и обращены в федеральную собственность. Еще по 66 партиям весом 200 т готовятся материалы, их направят в суды, чтобы обратить грузы в госсобственность. Лишь 6% владельцев возвращаются за товарами и делают это преимущественно в срок, не превышающий семь дней с момента размещения информации на сайте таможни, сказано там же. За возвратом АТС и товара, по мнению авторов законопроекта, не обращаются лица, которые хотят избежать административной или уголовной ответственности.

Сроки обращения товаров в федеральную собственность достигают шести месяцев, как отмечается в пояснительной записке, это может приводить к негодности товаров, затариванию складов и задержкам в проведении таможенного контроля. Внесение предлагаемых изменений положительным образом скажется на сроках обращения в госсобственность социально значимых товаров, резюмируется в ней же.

Полномочия сотрудников МВД по остановке автомобилей, согласно предлагаемым поправкам, будут исключены из ст. 261 о таможенном регулировании. Таким образом, за остановку транспортных средств будут отвечать только должностные лица таможенных органов, продолжил Груздев. Взаимодействие с МВД по этим вопросам будет осуществляться на основе действующих соглашений.

Когда грузы отправляют на досмотр

Таможенные органы вправе останавливать АТС в зонах таможенного контроля вдоль госграницы РФ, а также в специально оборудованных местах на территории России (если технически допустимая максимальная масса автомобиля составляет 3,5 т и более). Таможенный досмотр проводится не для всех грузов. Он может быть назначен, если в сопроводительных документах и таможенной декларации есть недостоверная информация, повреждены пломбы или тенты, выявлены подозрения в нарушениях (например, риск ввоза или вывоза оружия, контрабанды, наркотиков). Максимальный срок проведения таможенного досмотра АТС и перевозимых им товаров по закону не должен превышать 30 дней. Но может быть продлен начальником таможенного органа или уполномоченным им должностным лицом для завершения таможенного досмотра, но не более чем на 90 дней.

Если при хранении автомобилей или товаров будут выявлены нарушения, не относящиеся к компетенции таможни, таможенный орган будет оперативно передавать эту информацию уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, также следует из поправок.

Чаще всего собственник транспортного средства, груза и водитель, оставивший автомобиль на границе, – это разные лица, говорит генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. Для возврата АТС владелец должен подать заявление, доказать право собственности или полномочия, оплатить штраф/пошлины и расходы на хранение, напомнил управляющий партнер Key Consulting Group, адвокат Вадим Егулемов. Таможня рассматривает заявление и при отсутствии других нарушений выдает разрешение на возврат.

«Собственник может не сразу узнать, что его имущество оставлено и вот-вот перейдет в госсобственность. Чем меньше времени отводится на размещение такой информации, тем меньше шансов, что законный владелец сможет свое имущество забрать, как минимум без суда и преодоления административных барьеров», – сказала «Ведомостям» Барабаш. В условиях международных перевозок, когда собственник находится за пределами РФ, 30 дней может быть слишком мало, соглашается Егулемов.

То, что за возвратом в течение первых семи дней после размещения данных на сайте ФТС обращается всего 6% владельцев, скорее всего, обусловлено как раз тем, что собственник не сразу узнает о проблемах, возникших на границе, говорит Барабаш. Чтобы забрать автомобиль, как напомнил Егулемов, нужно оплатить услуги хранения, иногда и эвакуации. Один час хранения на стоянке задержанных грузовиков, по словам Барабаш, стоит 150 руб. В сумме все эти расходы могут превысить стоимость автомобиля или сделать возврат экономически невыгодным, считает Егулемов. Иногда интерес представляет товар, а не сам автомобиль. Если груз испортился (например, скоропортящиеся продукты), а машина оформлена на иностранного перевозчика – проще оставить ее, чем тратить ресурсы на возврат, добавил он.

Если груз или транспорт не востребованы, то в подавляющем большинстве случаев они не представляют большой ценности. «Как раз наоборот, скорее всего, придется приложить усилия и понести расходы, связанные с их утилизацией или реализацией», – говорит Барабаш. Если имущество будет передаваться непосредственно в госсобственность, то и риски коррупции станут ниже: таможенным органам нет смысла бездействовать с целью получения прав на имущество, считает она.

«Ведомости» направили запросы в правительство и Минфин для уточнения, какие именно положения законопроекта правкомиссия рекомендовала проработать, а также в ПЭК, «Деловые линии» и таможенно-логистическому оператору КВТ для оценки инициативы. Представители РСПП и Ассоциации международных автомобильных перевозчиков отказались от комментариев.

