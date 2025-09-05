Невостребованный на таможне за 30 дней транспорт обратят в пользу государства

Невостребованный на таможне за 30 дней транспорт обратят в пользу государстваНа месяц сократится и срок востребования грузов
Автомобильные транспортные средства (АТС) и грузы, оставленные российскими таможенными органами на хранение, обратят в федеральную собственность, если владельцы не заберут их в течение месяца после завершения досмотра. Соответствующие поправки Минфина в ст. 261 и 323 закона «О таможенном регулировании в РФ» 2 сентября одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности при условии проработки отдельных предложений. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Предлагаемые поправки не затронут АТС и грузы, изъятые и арестованные в соответствии с законодательством об административных правонарушениях либо уголовно-процессуальным законодательством, следует из текста законопроекта (есть у «Ведомостей»).
Если раньше автомобили и товары хранились у таможенных органов до момента возврата владельцу после таможенного досмотра, то законопроектом этот срок также продлевается до момента «обращения в федеральную собственность», если владелец не заявляет о своих правах в установленные законом сроки, рассказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. В связи с этим сокращается срок публикации информации о невостребованных транспортных средствах и товарах на официальном сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России с 60 до 30 дней.
В ст. 323 закона о таможенном регулировании, которая касается обращения товаров в федеральную собственность, будет добавлен термин «транспортные средства», чтобы охватить и их в процессе конфискации, добавил Груздев.
С апреля 2023 г. по декабрь 2024 г. на сайте ФТС были размещены данные о 88 транспортных средствах с различными категориями товаров общим весом 400 т, говорится в пояснительной записке. Товары 12 партий весом 35 т были признаны бесхозяйными и обращены в федеральную собственность. Еще по 66 партиям весом 200 т готовятся материалы, их направят в суды, чтобы обратить грузы в госсобственность. Лишь 6% владельцев возвращаются за товарами и делают это преимущественно в срок, не превышающий семь дней с момента размещения информации на сайте таможни, сказано там же. За возвратом АТС и товара, по мнению авторов законопроекта, не обращаются лица, которые хотят избежать административной или уголовной ответственности.
Сроки обращения товаров в федеральную собственность достигают шести месяцев, как отмечается в пояснительной записке, это может приводить к негодности товаров, затариванию складов и задержкам в проведении таможенного контроля. Внесение предлагаемых изменений положительным образом скажется на сроках обращения в госсобственность социально значимых товаров, резюмируется в ней же.
Полномочия сотрудников МВД по остановке автомобилей, согласно предлагаемым поправкам, будут исключены из ст. 261 о таможенном регулировании. Таким образом, за остановку транспортных средств будут отвечать только должностные лица таможенных органов, продолжил Груздев. Взаимодействие с МВД по этим вопросам будет осуществляться на основе действующих соглашений.
Когда грузы отправляют на досмотр
Если при хранении автомобилей или товаров будут выявлены нарушения, не относящиеся к компетенции таможни, таможенный орган будет оперативно передавать эту информацию уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, также следует из поправок.
Чаще всего собственник транспортного средства, груза и водитель, оставивший автомобиль на границе, – это разные лица, говорит генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. Для возврата АТС владелец должен подать заявление, доказать право собственности или полномочия, оплатить штраф/пошлины и расходы на хранение, напомнил управляющий партнер Key Consulting Group, адвокат Вадим Егулемов. Таможня рассматривает заявление и при отсутствии других нарушений выдает разрешение на возврат.
«Собственник может не сразу узнать, что его имущество оставлено и вот-вот перейдет в госсобственность. Чем меньше времени отводится на размещение такой информации, тем меньше шансов, что законный владелец сможет свое имущество забрать, как минимум без суда и преодоления административных барьеров», – сказала «Ведомостям» Барабаш. В условиях международных перевозок, когда собственник находится за пределами РФ, 30 дней может быть слишком мало, соглашается Егулемов.
То, что за возвратом в течение первых семи дней после размещения данных на сайте ФТС обращается всего 6% владельцев, скорее всего, обусловлено как раз тем, что собственник не сразу узнает о проблемах, возникших на границе, говорит Барабаш. Чтобы забрать автомобиль, как напомнил Егулемов, нужно оплатить услуги хранения, иногда и эвакуации. Один час хранения на стоянке задержанных грузовиков, по словам Барабаш, стоит 150 руб. В сумме все эти расходы могут превысить стоимость автомобиля или сделать возврат экономически невыгодным, считает Егулемов. Иногда интерес представляет товар, а не сам автомобиль. Если груз испортился (например, скоропортящиеся продукты), а машина оформлена на иностранного перевозчика – проще оставить ее, чем тратить ресурсы на возврат, добавил он.
Если груз или транспорт не востребованы, то в подавляющем большинстве случаев они не представляют большой ценности. «Как раз наоборот, скорее всего, придется приложить усилия и понести расходы, связанные с их утилизацией или реализацией», – говорит Барабаш. Если имущество будет передаваться непосредственно в госсобственность, то и риски коррупции станут ниже: таможенным органам нет смысла бездействовать с целью получения прав на имущество, считает она.
«Ведомости» направили запросы в правительство и Минфин для уточнения, какие именно положения законопроекта правкомиссия рекомендовала проработать, а также в ПЭК, «Деловые линии» и таможенно-логистическому оператору КВТ для оценки инициативы. Представители РСПП и Ассоциации международных автомобильных перевозчиков отказались от комментариев.