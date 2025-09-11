РКК предлагает запретить курсы первой помощи без практики

Как минимум 25% пострадавших или погибших в ДТП можно было спасти, если бы рядом оказались умеющие оказать первую помощью граждане, считает Башанкаев. По его словам, этими навыками должен владеть любой образованный человек. В автошколах также необходимо усилить контроль за сдачей экзамена по первой помощи, уверен Дежурный. По его словам, экзамен должен проходить с участием внешнего преподавателя. Он может оценить навыки по видеозаписи, не находясь рядом с экзаменуемым. Чтобы избежать коррупции и утечек персональных данных, предлагается присваивать экзаменуемым код, добавил он.