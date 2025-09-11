РКК предлагает запретить курсы первой помощи без практики

РКК предлагает запретить курсы первой помощи без практикиОн направил депутатам идеи по ужесточению требований к организациям, обучающим таким навыкам
Председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук предложил отказаться от исключительно дистанционного формата обучения оказанию первой помощи, законодательно закрепив обязательную очную практическую часть. Такое мнение он озвучил на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню оказания первой помощи, который отмечается в этом году 13 сентября.
Савчук раскритиковал систему онлайн-обучения первой помощи, пояснив, что интернет-уроки не смогут сформировать практические навыки. Согласно результатам анализа рынка образовательных и просветительских услуг по обучению навыкам оказания первой помощи, проведенному РКК, из 150 изученных организаций, предлагающих обучение в регионах, в 98% случаев используется заочный формат. При этом экзамен чаще всего сводится к тестированию, а отработка навыков на практике не предусмотрена вовсе, говорится в результатах анализа.
РКК также направил свои идеи по модернизации законодательной базы в сфере первой помощи в комитет Госдумы по охране здоровья, заявил «Ведомостям» представитель пресс-офиса организации. В частности, РКК предлагает закрепить особый статус обучения первой помощи в законе «Об образовании». В презентации Савчука говорится, что необходимо предусмотреть специальные требования к программам обучения и материально-техническому оснащению организаций. Кроме этого нужно согласовывать программу с уполномоченными органами здравоохранения, а также не менее 50% учебного времени отводить на обязательную практическую подготовку на тренажерах.
Среди других предложений РКК – внести изменения в закон «Об основах охраны здоровья граждан». При этом необходимо установить обязательные требования к организациям, проводящим обучение первой помощи, а также внедрить практическую отработку навыков для всех форматов обучения (курсов, тренингов, мастер-классов). РКК также предлагает уточнить подзаконные акты, включая постановления правительства № 2464 и № 1490, дополнив их едиными требованиями к качеству преподавания, а также условиями для лицензирования образовательной деятельности по первой помощи.
Председатель думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов пока письмо от РКК не получал, сообщил он «Ведомостям».
«Концептуально с этими предложениями, я думаю, спорить никто не будет», – сказал Савчук. Отдельное лицензирование может быть предусмотрено для организаций, обучающих навыкам первой помощи, или для инструкторов. «Форма может быть разная, главное – конечный результат», – подытожил он в разговоре с «Ведомостями».
По мнению первого заместителя председателя думского комитета по охране здоровья Бадмы Башанкаева, предложения РКК могут сформировать отдельный подзаконный акт. «Люди хулиганят. За пять минут проходят в интернете курсы, заплатив тысячу рублей», – сказал он. Первый заместитель председателя профильной комиссии Минздрава по первой помощи Леонид Дежурный добавил, что оказанию первой помощи невозможно качественно обучиться дистанционно. Эту мысль поддерживает и Башанкаев: «Хирург-теоретик подобен боксеру-заочнику».
Устраиваясь на работу, россияне обязаны проходить курсы техники безопасности, которые включают в себя первую помощь. «Вы, когда устраивались на работу, вы же ходили к инженеру, скучному дедушке, который что-то три минуты сказал, потом: «Вот здесь подпишите». А на самом деле, что должно было быть? Обучение», – отметил Башанкаев.
Дежурный напомнил, что сейчас первая помощь оказывается в соответствии с порядками, которые утверждаются Минздравом. Он также предложил создать пока добровольный регистр, куда будут вносить данные о сертифицированных преподавателях, учебных организациях и людях, прошедших обучение навыкам первой помощи. Кроме этого он призвал создавать стандарт преподавателей первой помощи.
Как минимум 25% пострадавших или погибших в ДТП можно было спасти, если бы рядом оказались умеющие оказать первую помощью граждане, считает Башанкаев. По его словам, этими навыками должен владеть любой образованный человек. В автошколах также необходимо усилить контроль за сдачей экзамена по первой помощи, уверен Дежурный. По его словам, экзамен должен проходить с участием внешнего преподавателя. Он может оценить навыки по видеозаписи, не находясь рядом с экзаменуемым. Чтобы избежать коррупции и утечек персональных данных, предлагается присваивать экзаменуемым код, добавил он.
Дежурный рассказал «Ведомостям», что конкретных договоренностей с автошколами по этому предложению пока нет. Он считает, что автошколы поначалу будут избегать таких изменений из-за дополнительной нагрузки. «Нужен пилотный проект, нужно участие законодателей», – резюмировал он.