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Павел Савчук: «Нет ничего страшнее, чем не понимать, где твои близкие»

Председатель Российского Красного Креста – о помощи жителям приграничья, курсах по минной безопасности для детей и ответственности бизнеса
Екатерина Дорофеева
Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук
Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук / Максим Стулов / Ведомости

Российский Красный Крест (РКК) – правопреемник Российского общества Красного Креста и советского КК. История организации началась еще в 1867 г. В XX в. ее представители оказывали помощь населению во время гражданской, Первой и Второй мировой войн, помогали бороться с голодом в Поволжье и на Кавказе, а также работали с пострадавшими в аварии на Чернобыльской атомной электростанции. С начала боевых действий на Украине в 2022 г. волонтеры РКК помогают жителям российского приграничья, беженцам и переселенцам. РКК является участником Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. С 2021 г. общественную организацию возглавляет Павел Савчук. В интервью «Ведомостям» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он рассказал о работе РКК в условиях чрезвычайной ситуации, обучении школьников минной безопасности, социальной ответственности бизнеса и планах РКК на 2025 г.

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