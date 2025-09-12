Данные о работе медицинских систем с ИИ будут собираться автоматически

Стоит разделить надзорную функцию за продуктами, которые уже имеют статус медицинских изделий с ИИ, и теми, которые еще только будут разрабатываться, отмечает ведущий научный сотрудник Института AIRI Виктор Гомболевский. Тут у любой организации, в том числе медицинской, есть вариант не сообщать никуда о разработке до тех пор, пока разработчики не примут решение о том, что она может претендовать на статус медицинского изделия с ИИ, отмечает эксперт. А до этого момента любая разработка является научным исследованием, уточняет он.