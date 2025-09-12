Минюст внес в реестр иноагентов писателя Эдуарда Тополя

По данным Минюста, Тополь и Шумилова распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей и выступали против проведения спецоперации на Украине. Кроме того, они принимали участие в распространении материалов иноагентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Относительно действий активистки, отмечается, что она взаимодействует с иностранными организациями, а также проживает за пределами России.