Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Минюст признал иноагентом бывшего клирика Сергея Говоруна

В реестр также попали профессор Гарвардского университета Олег Ицхоки и проект «Компромат 1»
Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Минюст России включил в свой реестр иностранных агентов бывшего клирика РПЦ Сергея Говоруна, профессора Гарвардского университета, экономиста Олега Ицхоки и активистку Анну Степанову. Это следует из сообщения на сайте министерства.

«Говорун распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также о Русской православной церкви», – говорится в сообщении.

Бывший клирик также выступал против спецоперации на Украине, принимал участие в создании материалов иноагента, а также взаимодействовал с иностранными организациями, следует из обоснования Минюста. Говорун был извергнут из священного сана в декабре 2023 г. на основании правила 25-го Святых Апостолов (о том, что изобличенный в блуде, или в клятвопреступлении, или в краже извергается из сана).

Реестр также пополнили активистка Анна Степанова, блогер Владимир Смолин, политический сетевой проект Om TV, проект «Компромат 1». Кроме того, в реестре оказался профессор Гарвардского университета в Кембридже экономист Олег Ицхоки. С 2009 по 2020 г. преподавал в Принстонском университете, в 2020-2024 гг. – в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

В Госдуме подготовили новые законопроекты в отношении иноагентов

Политика / Власть

Из перечня исключили Краснодарский центр современного искусства «Типография» в связи с ликвидацией.

22 августа в перечень Минюста попал протоиерей Андрей Кордочкин (считается в РФ иноагентом), запрещенный в священнослужении РПЦ. Он также выступал против российской спецоперации, в связи с чем был запрещен в служении в начале 2023 г. Тогда же перечень пополнил политолог Сергей Марков (считается в РФ иноагентом). В комментарии «Ведомостям» он назвал это решение неожиданным, назвав себя «патриотически ориентированным гражданином».

Статус иноагента в России влечет лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, запрет на рекламу и участие в выборах, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. С конца 2010-х российские власти ужесточают законодательство об иноагентах.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её