Минюст признал иноагентом бывшего клирика Сергея Говоруна

Бывший клирик также выступал против спецоперации на Украине, принимал участие в создании материалов иноагента, а также взаимодействовал с иностранными организациями, следует из обоснования Минюста. Говорун был извергнут из священного сана в декабре 2023 г. на основании правила 25-го Святых Апостолов (о том, что изобличенный в блуде, или в клятвопреступлении, или в краже извергается из сана).