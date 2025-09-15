Источники «Ведомостей»: в рекламе энергетиков запретят говорить об их пользе

Источники «Ведомостей»: в рекламе энергетиков запретят говорить об их пользеВ ней также нельзя будет обращаться к несовершеннолетним
Реклама безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, не должна будет содержать информацию о биологически активных добавках (БАД) и витаминах, которые входят в их состав. В ней также запретят обращаться к несовершеннолетним. Поправки в закон «О рекламе» одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Ведомостям» три источника: два – близких к комиссии, третий – в Белом доме.
Изменения подготовил Минздрав ко второму чтению законопроекта, который в апреле в Госдуму внесла группа из 28 депутатов – представителей всех фракций. В изначальном виде он был принят в первом чтении 15 июля. Среди авторов исходной версии – первый зампредседателя нижней палаты Александр Жуков («Единая Россия»), зампредседателя Думы Вячеслав Даванков («Новые люди») и другие.
Первоначальной версией законопроекта предлагается установить, что реклама безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления, напомнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Данное положение сохраняется и в проекте Минздрава. В рекламе, распространяемой по радио, продолжительность такого предупреждения должна составлять не менее трех секунд, а в рекламе, распространяемой в видеоформате, – не менее пяти секунд, пояснил он. Предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, – не менее 7% рекламной площади, сказал Груздев «Ведомостям».
В случае если предложенные Минздравом нормы примут во втором и третьем чтениях, они вступят в силу с 1 марта 2026 г., следует из одобренных поправок Минздрава.
Ответственность за нарушения будут нести рекламодатели, распространители и изготовители рекламы, пояснил «Ведомостям» судебный эксперт группы Vetа Александр Терентьев. Она предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях в виде штрафа, уточнил он. Для физлиц он составляет от 2000 до 2500 руб., а для юрлиц – от 100 000–500 000 руб., рассказал Терентьев.
БАДы и витамины не делают энергетики полезными, заявил «Ведомостям» ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю. М. Лопухина Пироговского университета Алексей Решетун. Эти вещества содержатся в напитке не в натуральной форме и в очень больших количествах, пояснил он. В сочетании друг с другом они форсированно действуют на сердечно-сосудистую систему, из-за чего сердце работает интенсивнее, сказал Решетун.
В России с 1 марта 2025 г. запрещено продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки. За нарушение грозят штрафы: для граждан – от 30 000 до 50 000 руб., для должностных лиц – от 100 000 до 200 000 руб., для юрлиц – от 300 000 до 500 000 руб.