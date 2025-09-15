Источники «Ведомостей»: в рекламе энергетиков запретят говорить об их пользе

Первоначальной версией законопроекта предлагается установить, что реклама безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления, напомнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Данное положение сохраняется и в проекте Минздрава. В рекламе, распространяемой по радио, продолжительность такого предупреждения должна составлять не менее трех секунд, а в рекламе, распространяемой в видеоформате, – не менее пяти секунд, пояснил он. Предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, – не менее 7% рекламной площади, сказал Груздев «Ведомостям».