В России хотят увеличить штрафы за выпас скота на дорогах

В России хотят увеличить штрафы за выпас скота на дорогахВ 2023 году из-за наезда на животных погибли 92 человека, пострадали – 935
Размер штрафа за выпас сельскохозяйственных животных без пастуха и без привязи на неогороженных пастбищах и дорогах может вырасти в несколько раз. Такую инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности при условии доработки до внесения в Госдуму. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Согласно предлагаемым поправкам в ст. 8.26 и 11.21 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), штрафы для должностных лиц увеличатся с 500–1000 до 2500–5000 руб. А для юрлиц – с 5000–10 000 до 10 000–20 000 руб.
Штрафы за выпас животных и прогон через автомобильные дороги вне согласованных с владельцами участков мест также предлагается увеличить с 300 до 2500 руб.
В пояснительной записке к законопроекту приводится статистика МВД за 2016–2023 гг. по росту числа ДТП, связанных с наездом на животных. В 2016 г. произошло 362 таких случая, в которых погибли 26 и пострадали 472 человека. В 2023 г. количество погибших увеличилось в 3,5 раза до 92 человек, а пострадавших – почти вдвое, до 935 человек, указано там же. Основная причина подобных ДТП, как отмечается в документе, – это ненадлежащий контроль за сельскохозяйственными животными их собственниками при выпасе. Данные о наездах на животных не дают возможности отдельно учитывать случаи с сельскохозяйственными животными, заявил «Ведомостям» председатель Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
В дополнительных требованиях правительства к правилам дорожного движения от 2014 г. говорится, что водителям саней, погонщикам вьючных, верховых животных и скота запрещается оставлять на дороге животных без надзора. Скот следует перегонять в светлое время суток и направлять животных как можно ближе к правому краю дороги, сказано там же.
Как пояснил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минсельхоза, в законопроекте речь идет обо всех видах сельскохозяйственных животных, подпадающих под соответствующее определение закона об ответственном обращении с животными. Это, как правило, крупный рогатый скот (коровы, быки), мелкий рогатый скот (овцы, козы), лошади, свиньи и другие животные, содержащиеся для производства сельхозпродукции, перечислил он. По словам собеседника, автору рекомендовано доработать законопроект с учетом анализа правоприменительной практики и статистики, свидетельствующей о распространенности проблемы.
ЦФО и ПФО – лидеры по числу ДТП с животными
Законопроект также необоснованно предлагает усилить ответственность по статьям, которые охватывают другие правонарушения и не связаны напрямую с выпасом скота, отметил Груздев. Речь идет, например, о загрязнении придорожных полос или повреждении лесных насаждений, которые также указаны в ст. 11.21 КоАПа.
Автоюрист Лев Воропаев считает, что инициатива поначалу будет малоэффективной. Жители сельской местности вряд ли быстро поймут, за что им грозит повышенный штраф, так как на постоянной основе не отслеживают обновления законодательства, сказал он.
К тому же многие собственники животных выпускают скот на выгул без погонщика, отмечает создатель общественного проекта «Подслушано у ДПС», капитан полиции в отставке Валентин Ильинов. В случае ДТП собственники нередко апеллируют к тому, что они не являются пастухами скота, и стараются избежать ответственности, рассказал он.
«Я общался с сотрудниками [правоохранительных органов] из южных регионов. Они подтвердили, что в таких ситуациях действительно сложно определить, кого привлекать к ответственности», – пояснил Ильинов. По его мнению, собственника можно установить по клейму скота, затем провести административное расследование. После этого второй участник ДТП сможет обратиться за компенсацией через страховую службу или в гражданском порядке напрямую к владельцу, добавил он.
Источник «Ведомостей» в Управлении МВД по Белгородской области считает, что владельцев скота необходимо обязать строить заграждения под контролем участкового в конкретном районе. Помимо этого можно организовать специально отведенные места для животных, которые будут находиться на большом расстоянии от дорог, заключил он.
За общим деревенским стадом обычно присматривают один-два пастуха, рассказал собеседник «Ведомостей», работавший пастухом в 2015–2019 гг. в Чувашии. Обычно это члены семьи каждого из хозяев животных, объединенных в общее стадо, которые следят за животными по очереди: «один день – одна семья», объяснил он. Впрочем, коровы и овцы часто пасутся на свободе без особого контроля, а иногда их привязывают прямо у дороги, добавил бывший пастух.
Штрафы как единственный способ усиления контроля за передвижением животных сработают плохо, нужна господдержка в создании пастбищ, установке предупреждающих дорожных знаков, продолжил собеседник. По его словам, не каждый деревенский житель самостоятельно может построить надежный загон, установить животным отслеживающий трекер или ушную бирку. Зачастую скот – единственный источник дохода в деревнях, добавил он.
Такого же мнения придерживается и другой собеседник «Ведомостей», который до 2023 г. пас коз и коров вблизи деревни Починки в Московской области. «Возможно, стоит поставить какие-то устройства с ультразвуком, которые бы отпугивали животных от дороги», – добавил он.