В России хотят увеличить штрафы за выпас скота на дорогах

В пояснительной записке к законопроекту приводится статистика МВД за 2016–2023 гг. по росту числа ДТП, связанных с наездом на животных. В 2016 г. произошло 362 таких случая, в которых погибли 26 и пострадали 472 человека. В 2023 г. количество погибших увеличилось в 3,5 раза до 92 человек, а пострадавших – почти вдвое, до 935 человек, указано там же. Основная причина подобных ДТП, как отмечается в документе, – это ненадлежащий контроль за сельскохозяйственными животными их собственниками при выпасе. Данные о наездах на животных не дают возможности отдельно учитывать случаи с сельскохозяйственными животными, заявил «Ведомостям» председатель Ассоциации юристов России Владимир Груздев.