Сироты смогут учитывать доход супругов для получения жилищного сертификата

Сироты смогут учитывать доход супругов для получения жилищного сертификатаЭто позволит приобрести жилье большему числу семей
Сироты, достигшие 23 лет и не получавшие ранее бесплатное жилье, для оформления жилищного сертификата на покупку жилой недвижимости или погашение ипотеки смогут подавать сведения о доходах за себя и супруга (супругу). Соответствующий законопроект при условии доработки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Сертификаты применяются в случаях, когда дети-сироты из-за большой очереди в своем субъекте не смогли получить жилье сразу по достижении 18 лет. С помощью сертификата они могут покрыть часть стоимости ипотеки или приобретаемого ими жилья. Размер сертификата рассчитывается исходя из минимальной общей площади жилья – не менее 33 кв. м. Для его получения сироты обязаны предоставить сведения о доходах. Таким образом государство сможет убедиться, что получатель выплаты способен в будущем самостоятельно справляться с финансовой нагрузкой, связанной с содержанием жилья или с ипотекой (ежемесячные платежи, проценты, страховки и т. д.), пояснил председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов. Также у сироты, претендующего на получение сертификата, не должно быть психических заболеваний, алкогольной или наркотической зависимости и судимостей, следует из закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В этот закон и предлагаются поправки.
Среди авторов межфракционного законопроекта – вице-спикеры Госдумы Анна Кузнецова и Петр Толстой, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев (все – «Единая Россия»), первый замруководителя фракции «Единая Россия» Вячеслав Макаров, глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) и др.
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев напомнил, что доход может поступать как от трудовой или предпринимательской деятельности, так и из других источников, не запрещенных законом. Главное условие – доход сироты должен быть не ниже уровня прожиточного минимума в его регионе. На практике это вызывает трудности: при расчетах не учитываются доходы супругов, из-за чего многие не могут получить выплату по сертификату, указал он. Эта проблема особенно актуальна для женщин-сирот, которые находятся в декретном отпуске, говорится в пояснительной записке.
В ней также отмечается, что невозможность указать доход супруга или супруги противоречит Семейному кодексу. Согласно его положениям, имущество, нажитое в браке, является совместной собственностью супругов. К ней относятся зарплата, доходы от предпринимательской деятельности, результаты интеллектуальной деятельности, а также пенсии, пособия и другие денежные выплаты.
Для доработки законопроекта его авторы должны будут закрепить порядок расчета среднедушевого дохода, включив в него средства и других членов семьи сирот, говорится в документации правительства. Это изменение также потребуется внести в ст. 8 закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В ней говорится об условиях договора найма специализированного жилого помещения, которое может получить ребенок сирота по достижении 18 лет сроком на пять лет. Срок действия договора может быть сокращен по желанию ребенка-сироты. Это возможно, если на момент подачи заявления у него есть подтвержденный доход не ниже уровня МРОТ в регионе проживания на протяжении года.
Глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова («Справедливая Россия») отметила, что дополнение, предложенное правительством, повысит шансы детям-сиротам получить жилищный сертификат за счет учета доходов других имеющихся родственников. «Например, у пары есть ребенок, который получает пенсию. Можно учитывать и ее в доходе, почему нет», – добавила она.
Такая инициатива особенно актуальна для молодых семей, которые часто сталкиваются с финансовыми трудностями на начальном этапе совместной жизни, считает Кузнецов. По его словам, изменения позволят точнее оценивать финансовое положение семьи, так как теперь будет учитываться общий доход всех ее членов. Это поможет избежать случаев, когда семьи с достаточными средствами получают поддержку из-за формальных недочетов в расчетах, добавил он.
При этом нововведение, как указал Кузнецов, может усложнить администрирование: для расчета совокупного дохода придется собирать и проверять больше документов, что увеличит нагрузку на ответственные региональные органы и сроки рассмотрения заявлений. Партнер семейной практики Key Consulting Group Наталья Бигвава также считает, что изменения должны благоприятно повлиять на обеспечение жильем детей-сирот. При этом существует риск того, что некоторые сироты будут вступать в фиктивные браки для получения сертификата. Для минимизации таких рисков потребуются усиление контроля и, возможно, разработка дополнительных критериев или проверок, добавил Кузнецов.