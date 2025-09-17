Сироты смогут учитывать доход супругов для получения жилищного сертификата

Сертификаты применяются в случаях, когда дети-сироты из-за большой очереди в своем субъекте не смогли получить жилье сразу по достижении 18 лет. С помощью сертификата они могут покрыть часть стоимости ипотеки или приобретаемого ими жилья. Размер сертификата рассчитывается исходя из минимальной общей площади жилья – не менее 33 кв. м. Для его получения сироты обязаны предоставить сведения о доходах. Таким образом государство сможет убедиться, что получатель выплаты способен в будущем самостоятельно справляться с финансовой нагрузкой, связанной с содержанием жилья или с ипотекой (ежемесячные платежи, проценты, страховки и т. д.), пояснил председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов. Также у сироты, претендующего на получение сертификата, не должно быть психических заболеваний, алкогольной или наркотической зависимости и судимостей, следует из закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В этот закон и предлагаются поправки.