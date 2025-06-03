В Госдуму внесли три законопроекта о расширении жилищных прав сирот

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, выступившая одним из авторов законопроектов, рассказала о том, как разрабатывали новый комплекс мер. По ее словам, впервые за долгие годы в сфере обеспечения жильем сирот наметились положительные тенденции. Так, численность сирот, не обеспеченных жильем, сократилась на 2,7%. Расходы региональных бюджетов на предоставление жилья сиротам выросли на 27%. Законопроекты же стали ответом на запросы выпускников сиротских учреждений и результатом анализа проблем, выявленных в ходе проверок и мониторингов.