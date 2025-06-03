В Госдуму внесли три законопроекта о расширении жилищных прав сирот

В Госдуму внесли три законопроекта о расширении жилищных прав сиротИнициативы стали ответом на запросы выпускников спецучреждений
В Госдуму внесены три законопроекта, направленных на защиту жилищных прав детей-сирот. Инициативы подготовлены профильной рабочей группой депутатов и опубликованы на сайте нижней палаты парламента.
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, выступившая одним из авторов законопроектов, рассказала о том, как разрабатывали новый комплекс мер. По ее словам, впервые за долгие годы в сфере обеспечения жильем сирот наметились положительные тенденции. Так, численность сирот, не обеспеченных жильем, сократилась на 2,7%. Расходы региональных бюджетов на предоставление жилья сиротам выросли на 27%. Законопроекты же стали ответом на запросы выпускников сиротских учреждений и результатом анализа проблем, выявленных в ходе проверок и мониторингов.
Расширение возможностей для получения жилищного сертификата
Первый законопроект направлен на увеличение числа сирот, получающих жилье посредством жилищного сертификата. В 2024 г. только 12% сирот в возрасте 23 лет, нуждающихся в жилье, смогли воспользоваться этой формой поддержки.
На данный момент при расчете дохода семьи не учитывается доход супруга (супруги) сироты. Если же учесть дополнительный заработок, то среднедушевой доход превысит величину прожиточного минимума. Что позволит обратиться за мерой поддержки.
«Мы предлагаем исправить это, чтобы больше выпускников сиротских учреждений могли получить сертификаты и право выбора», – пояснила Кузнецова.
Защита жилья от мошеннических действий
Второй законопроект усиливает защиту жилья, приобретенного за счет сертификата. Авторы предлагают внести изменения в федеральное законодательство, чтобы в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) включались дополнительные сведения. Это позволит защитить жилье от продажи или других операций в течение трех лет после его приобретения.
«Наша инициатива обеспечит большую защиту жилищных прав сирот от мошеннических действий и гарантирует, что жилье останется в их собственности», – заявила Кузнецова.
Защита прав детей погибших сирот
Третий законопроект направлен на защиту детей, чьи родители-сироты погибли, защищая Родину в зоне спецоперации, если они не успели получить жилье.
Парламентарии решили исправить возникающую несправедливость и сохранить право на жилье за детьми бойцов. Если же люди одновременно будут иметь право на получение выплат на приобретение (строительство) жилого помещения или для погашения кредита займа) по договору, то им предоставится одна из льгот по их выбору.
«Эти инициативы мы подробно обсуждали на заседаниях рабочей группы, законопроекты получили поддержку профильных ведомств, представителей фракций», – отметила Кузнецова.
25 марта сообщалось о планах создания в России единого реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Сейчас учет ведется разрозненно – на региональном, муниципальном и ведомственном уровнях. Новая система призвана решить проблему задвоения данных и ускорить оказание социальной помощи.