Путин поддержал создание всероссийской службы помощи семье

Путин поддержал создание всероссийской службы помощи семьеСтруктура будет преобразована из инспекции системы профилактики социального сиротства
Президент России Владимир Путин на встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой поддержал ее предложение о преобразовании всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства во всероссийскую службу помощи семье. Трансляция их беседы велась в Telegram-канале Кремля.
На встрече Львова-Белова рассказала главе государства о результатах инспекции, целью которой был анализ причин попадания детей в приюты при живых родителях и выработка мер по сохранению семей. По поручению президента инспекция проводилась в 89 регионах России. Было проверено около 1500 учреждений, в том числе детские дома и комиссии по делам несовершеннолетних. Особое внимание уделялось изучению личных дел воспитанников. Специалисты проанализировали 7000 случаев, из которых 3200 взяли на особый контроль, так как сочли, что работа там была проведена недостаточно и семье можно было помочь.
Львова-Белова отметила, что каждый четвертый ребенок в детских учреждениях оказался там необоснованно. Во многих случаях можно было избежать разлучения с родителями, оказав семье своевременную поддержку. При этом за десять месяцев мониторинга численность детей в приютах сократилась более чем на 10%, а свыше 7000 детей удалось вернуть в родные семьи. Омбудсмен обратила внимание на системные проблемы: основными мерами работы с неблагополучными семьями остаются штрафы и изъятие детей, тогда как социальные службы не всегда могут предложить действенную помощь. Кроме того, половина выделяемых бюджетных средств направляется на содержание детских домов, а не на профилактику сиротства.
В качестве положительного примера Львова-Белова привела новые форматы работы, такие как кризисные центры для матерей с детьми и программы совместной реабилитации родителей с зависимостями и их детей. Особое внимание уделялось вопросам восстановления в родительских правах – за три месяца 2025 г. 430 семей смогли воссоединиться. Вместе с тем в прошлом году таких случаев было всего 800.
По итогам инспекции детский омбудсмен «попросила благословения» у президента создать Всероссийскую службу помощи семье, которая позволит координировать работу всех ведомств без дополнительных бюджетных затрат. По ее оценкам, реализация этих мер поможет к 2030 г. сократить число детей в учреждениях в два раза. Путин поддержал представленные инициативы, отметив важность и результативность проделанной работы.