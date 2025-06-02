Путин поддержал создание всероссийской службы помощи семье

Львова-Белова отметила, что каждый четвертый ребенок в детских учреждениях оказался там необоснованно. Во многих случаях можно было избежать разлучения с родителями, оказав семье своевременную поддержку. При этом за десять месяцев мониторинга численность детей в приютах сократилась более чем на 10%, а свыше 7000 детей удалось вернуть в родные семьи. Омбудсмен обратила внимание на системные проблемы: основными мерами работы с неблагополучными семьями остаются штрафы и изъятие детей, тогда как социальные службы не всегда могут предложить действенную помощь. Кроме того, половина выделяемых бюджетных средств направляется на содержание детских домов, а не на профилактику сиротства.