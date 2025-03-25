В России появится единый реестр нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан

В России появится единый реестр нуждающихся в улучшении жилищных условий гражданПравительство одобрило законопроект, который решит проблему задвоения учета и ускорит оказание соцпомощи
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минстроя, который предусматривает создание в России единого реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – близкий к комиссии, другой – в Белом доме. Сейчас такой учет ведется обособленно на региональном, муниципальном и ведомственном уровнях.
Проект предполагает внесение изменений в закон о содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и в ст. 2 Жилищного кодекса (ЖК).
Инициатива дополняет ЖК новой статьей, где прописан порядок работы реестра. Он будет создан в единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). Проект закона обязывает органы госвласти и местного самоуправления размещать в реестре информацию о гражданах, имеющих право на соцподдержку. Там будут содержаться сведения об этих лицах, членах их семей и основании для постановки на учет, информация о поданных заявлениях и снятии с учета.
Кроме того, в реестр войдут документы о жилых помещениях в собственности РФ, субъектов и муниципальных образований. Там также будут сведения о назначении и предоставлении за счет средств бюджетов субсидий и соцвыплат на приобретение или строительство жилых помещений, в том числе удостоверенных сертификатами.
Оператор ЕИСЖС будет обязан предоставлять доступ к информации реестра органам госвласти и местного самоуправления по их запросам. Помимо этого он ежеквартально будет формировать аналитику о гражданах, имеющих право на соцподдержку, и о предоставленных им жилых помещениях, субсидиях и соцвыплатах. Таким образом, единый реестр поможет в анализе достаточности жилищного фонда социального использования, а также в прогнозировании потребности в приобретении жилых помещений органами госвласти и местного самоуправления, говорится в пояснительной записке.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 г.
Сейчас россиянам доступны такие меры поддержки, как предоставление жилых помещений по договорам соцнайма, удостоверенные жилищными сертификатами выплаты, денежные выплаты на приобретение или строительство жилья и т. д. Например, согласно ЖК, претендовать на жилье по соцнайму могут дети-сироты, чернобыльцы, строители Байкало-Амурской магистрали, жители аварийных домов, малоимущие и другие категории граждан. При этом порядок учета граждан в большинстве случаев определяется региональными законодательными актами, а единой системы для этого нет.
Из-за отсутствия единого реестра затруднительно даже определить реальное число нуждающихся в улучшении жилищных условий, говорила ранее «Ведомостям» зампред комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева. Помимо этого возникает риск неэффективного планирования расходов бюджетов и задвоения учета, когда гражданин стоит в очереди по нескольким категориям или в разных муниципальных образованиях, говорится в пояснительной записке. Там же приводится пример: согласно закону, к государственной и муниципальной поддержке относится предоставление жилья по договору соцнайма. При этом учет граждан по ЖК относится к полномочиям субъектов. Уточнять данные о предоставляемых мерах государственным и муниципальным органам проблематично в силу наличия множества реестров, сказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.