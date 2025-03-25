В России появится единый реестр нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан

Из-за отсутствия единого реестра затруднительно даже определить реальное число нуждающихся в улучшении жилищных условий, говорила ранее «Ведомостям» зампред комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева. Помимо этого возникает риск неэффективного планирования расходов бюджетов и задвоения учета, когда гражданин стоит в очереди по нескольким категориям или в разных муниципальных образованиях, говорится в пояснительной записке. Там же приводится пример: согласно закону, к государственной и муниципальной поддержке относится предоставление жилья по договору соцнайма. При этом учет граждан по ЖК относится к полномочиям субъектов. Уточнять данные о предоставляемых мерах государственным и муниципальным органам проблематично в силу наличия множества реестров, сказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.