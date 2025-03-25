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В России появится единый реестр нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан

Правительство одобрило законопроект, который решит проблему задвоения учета и ускорит оказание соцпомощи
Анна Киселева
Екатерина Дорофеева
Яна Суринская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минстроя, который предусматривает создание в России единого реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – близкий к комиссии, другой – в Белом доме. Сейчас такой учет ведется обособленно на региональном, муниципальном и ведомственном уровнях.

Проект предполагает внесение изменений в закон о содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и в ст. 2 Жилищного кодекса (ЖК).

Инициатива дополняет ЖК новой статьей, где прописан порядок работы реестра. Он будет создан в единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). Проект закона обязывает органы госвласти и местного самоуправления размещать в реестре информацию о гражданах, имеющих право на соцподдержку. Там будут содержаться сведения об этих лицах, членах их семей и основании для постановки на учет, информация о поданных заявлениях и снятии с учета.

Кроме того, в реестр войдут документы о жилых помещениях в собственности РФ, субъектов и муниципальных образований. Там также будут сведения о назначении и предоставлении за счет средств бюджетов субсидий и соцвыплат на приобретение или строительство жилых помещений, в том числе удостоверенных сертификатами.

Оператор ЕИСЖС будет обязан предоставлять доступ к информации реестра органам госвласти и местного самоуправления по их запросам. Помимо этого он ежеквартально будет формировать аналитику о гражданах, имеющих право на соцподдержку, и о предоставленных им жилых помещениях, субсидиях и соцвыплатах. Таким образом, единый реестр поможет в анализе достаточности жилищного фонда социального использования, а также в прогнозировании потребности в приобретении жилых помещений органами госвласти и местного самоуправления, говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 г.

Сейчас россиянам доступны такие меры поддержки, как предоставление жилых помещений по договорам соцнайма, удостоверенные жилищными сертификатами выплаты, денежные выплаты на приобретение или строительство жилья и т. д. Например, согласно ЖК, претендовать на жилье по соцнайму могут дети-сироты, чернобыльцы, строители Байкало-Амурской магистрали, жители аварийных домов, малоимущие и другие категории граждан. При этом порядок учета граждан в большинстве случаев определяется региональными законодательными актами, а единой системы для этого нет.

Из-за отсутствия единого реестра затруднительно даже определить реальное число нуждающихся в улучшении жилищных условий, говорила ранее «Ведомостям» зампред комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева. Помимо этого возникает риск неэффективного планирования расходов бюджетов и задвоения учета, когда гражданин стоит в очереди по нескольким категориям или в разных муниципальных образованиях, говорится в пояснительной записке. Там же приводится пример: согласно закону, к государственной и муниципальной поддержке относится предоставление жилья по договору соцнайма. При этом учет граждан по ЖК относится к полномочиям субъектов. Уточнять данные о предоставляемых мерах государственным и муниципальным органам проблематично в силу наличия множества реестров, сказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

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