Какие регионы стали лучшими в рейтинге оказания цифровых госуслуг

Среди активно развивающихся сервисов можно выделить образовательные, транспортные, медицинские, инвестиционные и туристические, перечисляет директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. «Исследование показывает, что цифровой разрыв определяется в большей степени спросом (потребностями жителей), чем предложением. Это означает, что развитие сервисов не всегда соответствует реальным запросам населения», – отмечает он. По словам Бедерова, Россия демонстрирует неоднозначные результаты в международных индексах цифровизации. «Так, индекс развития электронного правительства (EGDI) ООН ставил нашу страну на 43-е место из 193 в 2024 г. Индекс сетевой готовности (NRI) поставил Россию на 41-м месте из 133. А глобальный индекс инноваций (GII) определил нам 59-е место из 131. По индексу зрелости GovTech Россия относится к группе A (лидеры) вместе с Хорватией, Чехией, Эстонией и Казахстаном», – уточнил эксперт.