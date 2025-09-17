Какие регионы стали лучшими в рейтинге оказания цифровых госуслуг

Какие регионы стали лучшими в рейтинге оказания цифровых госуслугАктивнее всего развиваются сервисы, на которые есть запрос, в том числе бытовые и медицинские
Москва стала безусловным лидером рейтинга цифровой экосистемы регионов России, подготовленного Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Цифровая среда субъектов Федерации оценивалась по глубине сервисов оказания государственных и муниципальных услуг, масштабу инфраструктуры, пользовательскому опыту и технологичности. «Ведомости» изучили исследование. Итоговое значение индекса цифровой экосистемы регионов в диапазоне от 0 до 100 у столицы составило 96,76. В топ-5 рейтинга также вошли Татарстан, Санкт-Петербург, Тульская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Аутсайдерами эксперты признали Туву (индекс 24,09), Карачаево-Черкесию (28,23), Чукотку (28,51), республики Алтай (28,97) и Ингушетию (30,44). Новые регионы АПЭК не оценивало, поскольку они «находятся в начале пути интеграции и формирования цифровой экосистемы».
Для регионов-лидеров характерна сбалансированность развития по всем компонентам индекса, отмечается в исследовании. Роль драйвера цифровой трансформации выполняет Москва, выступая поставщиком практик и технологическим ориентиром для остальных регионов, говорится в исследовании. «Город демонстрирует эффективное развитие по всем компонентам: обладает самой развитой инфраструктурой (портал mos.ru с более чем 420 услугами и большим количеством интегрированных сайтов), максимальной глубиной сервисов, внедряет инновационные технологии (ИИ, IoT, мультиканальность) и обеспечивает высокое качество пользовательского опыта», – отмечают эксперты.
Важной отличительной чертой большинства регионов-лидеров АПЭК называет наличие собственных развитых региональных порталов госуслуг с уникальными доменами (восемь из 10 регионов-лидеров имеют свои уникальные платформы). По мнению экспертов, эталонную модель цифровой трансформации демонстрирует московский портал mos.ru, который за десятилетие эволюционировал «от информационного ресурса до интегрированной платформы типа «единого окна». Уникальные платформы предоставления госуслуг также имеют Татарстан, Санкт-Петербург, Тульская область, Московская область, Нижегородская область, Белгородская область и Якутия.
Низкие показатели регионов-аутсайдеров АПЭК объясняет недостаточным финансированием, слабой IT-инфраструктурой, низкой плотностью населения и географической удаленностью, дефицитом квалифицированных кадров, а также сложной социально-экономической ситуацией. Им рекомендованы стратегический отказ от самостоятельной разработки и поддержки собственных порталов, фокусирование на обеспечении качества базовых социально значимых услуг, активная работа с базой знаний цифрового помощника «Макс».
Среди основных трендов развития цифровых экосистем регионов эксперты зафиксировали значительную дифференциацию цифрового развития регионов (наблюдается серьезный разрыв между лидерами и аутсайдерами), доминирование столичных и ресурсно обеспеченных регионов, тиражирование столичных цифровых решений как модели развития региональных экосистем, спецификацию и гиперлокализацию цифровых сервисов.
На серьезный разрыв между лидерами и аутсайдерами рейтинга напрямую влияет стоимость разработки цифровых региональных экосистем – она достаточно высока и является одним из главных барьеров для регионов, говорит ведущий аналитик АПЭК Виктория Мамонова. В перспективном развитии цифровых сервисов ИИ отводится центральная, стратегическая роль, отмечает она. «Аналогичный запрос и в сфере государственного управления. ИИ становится катализатором эволюции качества предоставления услуг: от простой автоматизации процессов к интеллектуальной, проактивной модели», – сказала она «Ведомостям». По мнению Мамоновой, отказ от использования ИИ ведет к неизбежному отставанию.
Активнее всего развиваются те сервисы, на которые есть запрос у населения, например вызов специалистов для устранения неполадок в многоквартирных домах, получение подтверждений различных льгот, получение разрешений и лицензий, говорит руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин. По его словам, существует все еще большое количество услуг, которые необходимо оцифровать. Странами – лидерами в цифровизации услуг, добавил он, являются ОАЭ, Сингапур, Южная Корея, Эстония. «Но также важно помнить, что часть услуг будет оказываться лично из-за невозможности перенести процесс в цифровую среду», – отметил эксперт.
Среди активно развивающихся сервисов можно выделить образовательные, транспортные, медицинские, инвестиционные и туристические, перечисляет директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. «Исследование показывает, что цифровой разрыв определяется в большей степени спросом (потребностями жителей), чем предложением. Это означает, что развитие сервисов не всегда соответствует реальным запросам населения», – отмечает он. По словам Бедерова, Россия демонстрирует неоднозначные результаты в международных индексах цифровизации. «Так, индекс развития электронного правительства (EGDI) ООН ставил нашу страну на 43-е место из 193 в 2024 г. Индекс сетевой готовности (NRI) поставил Россию на 41-м месте из 133. А глобальный индекс инноваций (GII) определил нам 59-е место из 131. По индексу зрелости GovTech Россия относится к группе A (лидеры) вместе с Хорватией, Чехией, Эстонией и Казахстаном», – уточнил эксперт.
Ведущие регионы перестают просто копировать стандартные федеральные сервисы и начинают создавать уникальные, узкоспециализированные услуги, отмечает сооснователь ИИ-интегратора Metalab Сергей Батулин. Москва, по его словам, выступает в роли поставщика готовых платформенных решений (mos.ru, ЕМИАС, МЭШ) для других регионов. «Технологии опережают удобство (т. е. UX): даже у лидеров рейтинга наблюдается дисбаланс. При наличии сильных технологических решений (ИИ, чат-боты) пользовательский опыт (UX) может страдать: медленная работа порталов, сложная навигация, неэффективная обратная связь. Улучшение качества UX становится одной из главных задач», – резюмирует Батулин.