Для владельцев нежилых помещений в домах на реновации отменят плату за капремонт

Для владельцев нежилых помещений в домах на реновации отменят плату за капремонтСобранные на спецсчетах деньги собственников перейдут Москве для ускорения реализации программы
Собственников нежилых помещений многоквартирных домов, которые попали в программу реновации, освободят от взносов на капитальный ремонт. При этом взносы, которые были внесены до попадания в программу, будут направлены на ее цели. Соответствующий законопроект 17 сентября одобрили в первом чтении депутаты Госдумы.
Изменение предлагается внести в закон «О статусе столицы Российской Федерации». Инициативу разработала Московская городская дума. В законопроекте сказано, что, если собственники нежилых помещений в доме, включенном в программу реновации, выбрали формирование фонда капитального ремонта на специальном счете, то после передачи Москве права собственности на все помещения этого дома счет также переходит городу. В случае принятия законопроект вступит в силу в день его официального опубликования.
Обязанность собственников платить ежемесячные взносы на капитальный ремонт закреплена в ст. 169 Жилищного кодекса. К 1 февраля 2024 г. на счете Фонда капремонта многоквартирных домов Москвы, действующего как региональный оператор, находилось около 186,6 млн руб. В том числе 109 305 руб. – пени от собственников нежилых помещений домов, включенных в программу реновации, говорится в пояснительной записке.
Программа реновации жилья в Москве была утверждена в 2017 г. Она направлена на улучшение жилищных условий жителей, а также снос малоэтажного жилого фонда, построенного в 1957–1968 гг. В 2021 г. Молжаниновский район стал первым местом, где все дома такого типа были расселены. Об этом сообщал руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман. 2 сентября 2025 г. мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что за восемь лет реализации программы в городе построили около 6,4 млн кв. м нового жилья. Свыше 226 000 москвичей более чем из 1300 домов в настоящий момент переселяются или уже переехали в новые квартиры, добавил он.
Собственники нежилых помещений в домах по программе реновации получат равноценную денежную компенсацию за их помещения, говорится на сайте мэрии Москвы. Ее размер определяется по результатам независимой оценки рыночной стоимости помещения, а также оценки убытков, причиненных его изъятием. При наличии равного по стоимости свободного нежилого помещения город может предложить его в качестве компенсации, указано там же. Передача нежилого помещения от собственника городу происходит не раньше начала расселения конкретного дома.
Руководитель проекта Дирекции развития РАНХиГС Станислав Гужов отметил, что жильцы попавших под программу реновации домов были освобождены от уплаты взносов с момента утверждения программы. Для нежилых помещений аналогичный порядок не был прописан, из-за чего средства накапливались на счетах без возможности целевого применения, указал он. «Законопроект уточняет порядок использования средств, устраняет правовую неопределенность и формирует единую систему управления фондами капремонта для домов, участвующих в реновации. Это должно снизить бюрократические барьеры и ускорить реализацию программы», – считает Гужов.
Плюсом этой инициативы для собственников станет освобождение от регулярных платежей и прозрачное направление уже внесенных средств на улучшение жилищных условий, отмечает член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский («Единая Россия»). «Использование этих средств даст программе реновации дополнительный финансовый ресурс. Это позволит ускорить переселение и снизить нагрузку на городской бюджет», – пояснил он. При этом необходимы жесткая система контроля и прозрачная отчетность, иначе могут возникнуть претензии со стороны бизнеса и собственников, заключил Якубовский.
Риски конфликтов, по его мнению, могут быть связаны с тем, что часть собственников могла рассчитывать на капитальный ремонт до переселения. Помимо этого могут возникнуть вопросы о справедливости распределения средств между разными домами, считает депутат.
Владельцы коммерческих помещений также могут быть недовольны тем, что их взносы идут на цели, в которых они напрямую не участвуют, добавил Гужов. При отсутствии ясной процедуры перераспределения возможны судебные иски с требованиями вернуть деньги, заключил он.