Для владельцев нежилых помещений в домах на реновации отменят плату за капремонт

Программа реновации жилья в Москве была утверждена в 2017 г. Она направлена на улучшение жилищных условий жителей, а также снос малоэтажного жилого фонда, построенного в 1957–1968 гг. В 2021 г. Молжаниновский район стал первым местом, где все дома такого типа были расселены. Об этом сообщал руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман. 2 сентября 2025 г. мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что за восемь лет реализации программы в городе построили около 6,4 млн кв. м нового жилья. Свыше 226 000 москвичей более чем из 1300 домов в настоящий момент переселяются или уже переехали в новые квартиры, добавил он.