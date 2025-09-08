В Генпрокуратуре выявили случаи использования тарифов ЖКХ в качестве «страшилок»

По словам Краснова, в оплату услуг ЖКХ без каких-либо оснований включаются расходы, которые граждане уже понесли ранее, или затраты, не связанные напрямую с предоставлением коммунальных услуг. Среди других примеров он назвал оплату командировок для работников или проезд к месту отдыха членов их семей.