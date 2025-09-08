В Генпрокуратуре выявили случаи использования тарифов ЖКХ в качестве «страшилок»
Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил в интервью РБК, что надзорное ведомство при проверках обоснованности повышения тарифов ЖКХ в регионах выявило случаи злоупотребления этой процедурой. Он отметил, что некоторые чиновники используют тарифы в качестве «страшилок на ночь» для добросовестных налогоплательщиков.
«Мы требуем устранить те некрасивые, я бы сказал, моменты, когда в тарифы включаются, допустим, приобретение автомобилей представительского класса, проведение обучающих семинаров с выездом в другие регионы с полной оплатой и т. д.», – подчеркнул генпрокурор.
По словам Краснова, в оплату услуг ЖКХ без каких-либо оснований включаются расходы, которые граждане уже понесли ранее, или затраты, не связанные напрямую с предоставлением коммунальных услуг. Среди других примеров он назвал оплату командировок для работников или проезд к месту отдыха членов их семей.
Глава надзорного ведомства также рассказал, что прокуроры получили указание следить за подобными «любителями начислений». Он также потребовал откорректировать тарифы на общую сумму свыше 5,7 млрд руб.
Генпрокуратура начала проверку в июле, когда повышение тарифов вызвало общественный резонанс и критику в средствах массовой информации. Ведомство тогда отметило, что средняя индексация тарифов составила 11,9%, однако в некоторых регионах платежи выросли значительно сильнее.