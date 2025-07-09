Генпрокуратура проверит обоснованность и законность роста тарифов ЖКХ
Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить правомерность увеличения тарифов на коммунальные услуги, произошедшего с 1 июля. Рост платежей вызвал общественный резонанс и критику в средствах массовой информации, сообщили в Генпрокуратуре.
Как отмечает ведомство, средняя индексация тарифов составила 11,9%. Однако в некоторых регионах платежи выросли значительно сильнее.
Прокуратура проверит региональные органы власти, утвердившие тарифы, и управляющие компании. В первую очередь надзорное ведомство будет искать злоупотребления при включении в тарифы необоснованных расходов коммунальщиков.
«По выявленным нарушениям прокуроры примут исчерпывающий комплекс мер реагирования, нацеленный на восстановление прав граждан», – подчеркнули в ведомстве.
С 1 июля 2025 г. тарифы на услуги ЖКХ были повышены в среднем на 11,9%. Тарифы на газ выросли в среднем по стране на 10,3%, на электроэнергию – на 12,6%.
При этом правительство согласовало предельные индексы подорожания ЖКХ для регионов. С их учетом, коммунальные услуги могут подорожать больше всего в Архангельской области – на 24,8%, в Мордовии – на 22,8%, в Челябинской области – на 22,8%, в Дагестане – на 22,3%, в Татарстане – на 22,3%. Помимо этого стоимость услуг может сильно вырасти в Кемеровской области – на 21,9%, в Ингушетии – на 21,4%, в Северной Осетии – на 21,2%, в Пермском крае – на 21,1% и в Алтайском крае – на 17,7%. В Москве плата за коммунальные услуги повысится в среднем на 15%.
В прошлом году тарифы выросли на 9,8%, в 2023 г. – на 8,11%.