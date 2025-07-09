Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Генпрокуратура проверит обоснованность и законность роста тарифов ЖКХ

Ведомости

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить правомерность увеличения тарифов на коммунальные услуги, произошедшего с 1 июля. Рост платежей вызвал общественный резонанс и критику в средствах массовой информации, сообщили в Генпрокуратуре.

Как отмечает ведомство, средняя индексация тарифов составила 11,9%. Однако в некоторых регионах платежи выросли значительно сильнее.

Прокуратура проверит региональные органы власти, утвердившие тарифы, и управляющие компании. В первую очередь надзорное ведомство будет искать злоупотребления при включении в тарифы необоснованных расходов коммунальщиков.

«По выявленным нарушениям прокуроры примут исчерпывающий комплекс мер реагирования, нацеленный на восстановление прав граждан», – подчеркнули в ведомстве.

С 1 июля 2025 г. тарифы на услуги ЖКХ были повышены в среднем на 11,9%. Тарифы на газ выросли в среднем по стране на 10,3%, на электроэнергию – на 12,6%.

При этом правительство согласовало предельные индексы подорожания ЖКХ для регионов. С их учетом, коммунальные услуги могут подорожать больше всего в Архангельской области – на 24,8%, в Мордовии – на 22,8%, в Челябинской области – на 22,8%, в Дагестане – на 22,3%, в Татарстане – на 22,3%. Помимо этого стоимость услуг может сильно вырасти в Кемеровской области – на 21,9%, в Ингушетии – на 21,4%, в Северной Осетии – на 21,2%, в Пермском крае – на 21,1% и в Алтайском крае – на 17,7%. В Москве плата за коммунальные услуги повысится в среднем на 15%.

В прошлом году тарифы выросли на 9,8%, в 2023 г. – на 8,11%.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных