Генпрокуратура проверит обоснованность и законность роста тарифов ЖКХ

При этом правительство согласовало предельные индексы подорожания ЖКХ для регионов. С их учетом, коммунальные услуги могут подорожать больше всего в Архангельской области – на 24,8%, в Мордовии – на 22,8%, в Челябинской области – на 22,8%, в Дагестане – на 22,3%, в Татарстане – на 22,3%. Помимо этого стоимость услуг может сильно вырасти в Кемеровской области – на 21,9%, в Ингушетии – на 21,4%, в Северной Осетии – на 21,2%, в Пермском крае – на 21,1% и в Алтайском крае – на 17,7%. В Москве плата за коммунальные услуги повысится в среднем на 15%.