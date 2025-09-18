Главного редактора Telegram-канала Baza перевели из СИЗО под домашний арест

23 июля Замоскворецкий суд постановил заключить под стражу Трифонова и Лукьянову. Тогда в суде стало известно, что осмотр банковских счетов главреда Baza был проведен оперативником еще 31 марта 2025 г., а материалы спустя три месяца – 24 июня – были переданы в Управление собственной безопасности МВД. Именно переводы на счета полицейских легли в основу уголовного дела, но, как утверждает защита, нет доказательств того, что Трифонов знал, кому именно перечислял деньги.