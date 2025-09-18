Главного редактора Telegram-канала Baza перевели из СИЗО под домашний арест

Главного редактора Telegram-канала Baza перевели из СИЗО под домашний арестЕму запретили общаться с участниками судопроизводства и выходить в интернет
Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест для главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Журналисту предъявлено обвинение в даче крупной взятки полицейским из Краснодара, Красноярского края и Белгородской области за предоставление оперативной информации.
Судебное заседание прошло в закрытом от СМИ и слушателей режиме. Об этом просил следователь во избежание разглашения тайны предварительного следствия. Решением суда Трифонову запрещено общаться с участниками судопроизводства, за исключением следователя и адвоката, а также выходить в интернет. Домашний арест журналисту назначен до 20 октября.
Об уголовном деле против Трифонова стало известно 22 июля. В тот же день СМИ сообщили о прошедших обысках в редакции Baza и в квартире главреда. Позднее Следственный комитет России (СКР) подтвердил задержание Трифонова и журналистки издания Татьяны Лукьяновой. Ей суд также изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.
Как писали СМИ, во время ночного допроса журналисты Baza признали, что платили за информацию и видео, но речь шла не о происшествиях, а о спортивных и светских событиях. Общая сумма переведенных средств составила более 300 000 руб., установило следствие. По версии столичного управления СКР, полученные от правоохранителей сведения публиковались в Telegram-канале издания.
23 июля Замоскворецкий суд постановил заключить под стражу Трифонова и Лукьянову. Тогда в суде стало известно, что осмотр банковских счетов главреда Baza был проведен оперативником еще 31 марта 2025 г., а материалы спустя три месяца – 24 июня – были переданы в Управление собственной безопасности МВД. Именно переводы на счета полицейских легли в основу уголовного дела, но, как утверждает защита, нет доказательств того, что Трифонов знал, кому именно перечислял деньги.
По делу также проходят трое сотрудников полиции — Сергей Ковалев, Александр Селиванов и Александр Аблаев. Они обвиняются в получении взяток и с 24 июля по решению Замоскворецкого суда находятся в СИЗО. Впоследствии суд приобщил к материалам дела протоколы очных ставок Трифонова с ними. По словам адвоката Алексея Михальчика, документы подтверждают, что журналист не был знаком с полицейскими, а свидетели не представили доказательств, прямо указывающих на его участие в предполагаемом преступлении.
В конце июля Мосгорсуд признал законным решение первой инстанции и отклонил апелляцию защиты, которая просила отпустить Трифонова под залог в 3 млн руб. или назначить более мягкую меру пресечения. Сам журналист вину не признал. Он пояснял, что действительно оплачивал материалы, но исключительно о спортивных и светских событиях.