Суд перевел продюсера Baza Лукьянову из СИЗО под домашний арест
Суд перевел из СИЗО под домашний арест продюсера Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову, передает корреспондент «Ведомостей». Об изменении меры пресечения просило следствие.
Следствие также запрашивало изменения меры и для главреда Baza Глеба Трифонова. По нему решение пока не вынесено.
23 июля Трифонова арестовали по обвинению в даче взятки, вину он не признал. Вместе с ним по делу проходит Лукьянова. 7 августа Мосгорсуд признал законным арест Трифонова. Он должен находиться под стражей до 20 сентября. На заседании адвокат Трифонова Алексей Михальчик просил изменить меру пресечения на более мягкую: залог в 3 млн руб., домашний арест или запрет определенных действий.
11 сентября старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России «Красноярское» Сергей Ковалев признался в получении взятки от журналистов Baza и начал сотрудничество со следствием. Ранее так же поступили и другие правоохранители, которые проходят по этому делу. «РИА Новости» сообщало, что адвокаты хотели перевода Ковалева под домашний арест после дачи признательных показаний. Суд оставил обвиняемого в следственном изоляторе, несмотря на наличие малолетних детей, жены в декретном отпуске и отца на иждивении.