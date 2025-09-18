Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд перевел продюсера Baza Лукьянову из СИЗО под домашний арест

Ведомости

Суд перевел из СИЗО под домашний арест продюсера Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову, передает корреспондент «Ведомостей». Об изменении меры пресечения просило следствие.

Следствие также запрашивало изменения меры и для главреда Baza Глеба Трифонова. По нему решение пока не вынесено.

23 июля Трифонова арестовали по обвинению в даче взятки, вину он не признал. Вместе с ним по делу проходит Лукьянова. 7 августа Мосгорсуд признал законным арест Трифонова. Он должен находиться под стражей до 20 сентября. На заседании адвокат Трифонова Алексей Михальчик просил изменить меру пресечения на более мягкую: залог в 3 млн руб., домашний арест или запрет определенных действий.

11 сентября старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России «Красноярское» Сергей Ковалев признался в получении взятки от журналистов Baza и начал сотрудничество со следствием. Ранее так же поступили и другие правоохранители, которые проходят по этому делу. «РИА Новости» сообщало, что адвокаты хотели перевода Ковалева под домашний арест после дачи признательных показаний. Суд оставил обвиняемого в следственном изоляторе, несмотря на наличие малолетних детей, жены в декретном отпуске и отца на иждивении.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её