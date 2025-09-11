Полицейский дал признательные показания по делу о взятках от Baza
Старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России «Красноярское» Сергей Ковалев, обвиняемый в получении взятки от сотрудников Telegram-канала Baza, признался в совершении преступления и сотрудничает со следствием, передает «РИА Новости», ознакомившись с материалами дела.
«Сергей Ковалев полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, дает правдивые показания, сотрудничает со следствием», – указано в документах.
По данным агентства, сторона защиты хотела, чтобы Ковалева отпустили под домашний арест после дачи признательный показаний. Суд отказал в ходатайстве и оставил обвиняемого в следственном изоляторе. При этом у полицейского есть супруга в декретном отпуске и двое малолетних детей. На его иждивении находится отец, страдающий от нескольких хронических заболеваний.
23 июля в Москву из Краснодара, Белгорода и Красноярска доставили сотрудников полиции, которые проходят по делу главреда издания Baza Глеба Трифонова. 24 июля Ковалева, начальника дежурной части УМВД России по Краснодару Александра Аблаева и старшего оперуполномоченного УМВД России по Белгороду Александра Селиванова арестовали на два месяца. Последний уже признал вину в суде.
Сам Трифонов был арестован в тот же день, его обвиняют в даче взятки, вину он не признал. Вместе с ним по делу проходит продюсер Baza Татьяна Лукьянова. 7 августа Мосгорсуд признал законным арест Трифонова. Журналист останется под стражей до 20 сентября. В ходе заседания его адвокат Алексей Михальчик просил изменить меру пресечения на более мягкую: защита предложила залог в 3 млн руб., домашний арест или запрет определенных действий.