Полицейский дал признательные показания по делу о взятках от Baza

Сам Трифонов был арестован в тот же день, его обвиняют в даче взятки, вину он не признал. Вместе с ним по делу проходит продюсер Baza Татьяна Лукьянова. 7 августа Мосгорсуд признал законным арест Трифонова. Журналист останется под стражей до 20 сентября. В ходе заседания его адвокат Алексей Михальчик просил изменить меру пресечения на более мягкую: защита предложила залог в 3 млн руб., домашний арест или запрет определенных действий.