Суд арестовал еще троих полицейских по делу журналистов Baza

23 июля в Москву из Краснодара, Белгорода и Красноярска доставили сотрудников полиции, которые проходят по делу главреда издания Baza Глеба Трифонова. Сам Трифонов был арестован в тот же день, его обвиняют в даче взятки, вину он не признал. Вместе с ним по делу проходит продюсер Baza Татьяна Лукьянова.