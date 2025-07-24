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Суд арестовал еще троих полицейских по делу журналистов Baza

Ведомости

Замоскворецкий райсуд Москвы арестовал троих полицейских по делу журналистов Baza. Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.

Среди арестованных – начальник дежурной части УМВД России по Краснодару Александр Аблаев, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России «Красноярское» Сергей Ковалев и старший оперуполномоченный УМВД России по Белгороду Александр Селиванов. Они пробудут в СИЗО два месяца.

Фигуранты проходят по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

Главный редактор Telegram-канала Baza арестован по делу о полицейских утечках

Общество

23 июля в Москву из Краснодара, Белгорода и Красноярска доставили сотрудников полиции, которые проходят по делу главреда издания Baza Глеба Трифонова. Сам Трифонов был арестован в тот же день, его обвиняют в даче взятки, вину он не признал. Вместе с ним по делу проходит продюсер Baza Татьяна Лукьянова.

Вечером 24 июля стало известно, что Селиванов, обвиняемый по делу журналистов Telegram-канала Baza, признал вину в суде.

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