Суд арестовал еще троих полицейских по делу журналистов Baza
Замоскворецкий райсуд Москвы арестовал троих полицейских по делу журналистов Baza. Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.
Среди арестованных – начальник дежурной части УМВД России по Краснодару Александр Аблаев, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России «Красноярское» Сергей Ковалев и старший оперуполномоченный УМВД России по Белгороду Александр Селиванов. Они пробудут в СИЗО два месяца.
Фигуранты проходят по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).
23 июля в Москву из Краснодара, Белгорода и Красноярска доставили сотрудников полиции, которые проходят по делу главреда издания Baza Глеба Трифонова. Сам Трифонов был арестован в тот же день, его обвиняют в даче взятки, вину он не признал. Вместе с ним по делу проходит продюсер Baza Татьяна Лукьянова.
Вечером 24 июля стало известно, что Селиванов, обвиняемый по делу журналистов Telegram-канала Baza, признал вину в суде.