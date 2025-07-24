Один полицейский признал вину по делу журналистов Telegram-канала Baza

На следующий день стало известно, что Следственный комитет обвинил Трифонова и продюсера Baza Татьяну Лукьянову по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере группой лиц). Позже Лукьянову и Трифонова арестовали до 20 сентября. Главреду Baza может грозить до 12 лет лишения свободы.