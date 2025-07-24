Один полицейский признал вину по делу журналистов Telegram-канала Baza
Старший оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по Белгороду Александр Селиванов, обвиняемый по делу журналистов Telegram-канала Baza, признал вину в суде.
«Я полностью признаю свою вину и раскаиваюсь. Готов сотрудничать со следствием, скрываться не намерен», – сказал он.
Утром 22 июля сотрудники полиции и ОМОН провели обыски в офисе Baza и квартире главреда Telegram-канала Глеба Трифонова. Во время следственных мероприятий и обыска правоохранители обнаружили и изъяли документы и электронные носители информации. Главного редактора Telegram-канала задержали. Михальчик рассказал, что помимо Трифонова задержаны еще четыре сотрудника издания.
На следующий день стало известно, что Следственный комитет обвинил Трифонова и продюсера Baza Татьяну Лукьянову по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере группой лиц). Позже Лукьянову и Трифонова арестовали до 20 сентября. Главреду Baza может грозить до 12 лет лишения свободы.
23 июля в Москву из Краснодара, Белгорода и Красноярска доставили сотрудников полиции, которые проходят по делу Трифонова.