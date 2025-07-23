Главреду Baza может грозить до 12 лет лишения свободы
Главреду Baza Глебу Трифонову предъявили обвинение в даче взятки в крупном размере в составе группы лиц, сообщает ТАСС. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.
СК обвинил Трифонова и продюсера Baza Татьяну Лукьянову по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц). «Вину в этом преступлении оба они не признают», – сообщает источник ТАСС.
«СК намерен выйти в суд с ходатайством об аресте Трифонова и Лукьяновой», – сообщили в правоохранительных органах. По словам адвоката Трифонова Алексея Михальчика, защита считает требование правоохранителей способом давления из-за отказа признать вину.
Во время следственных мероприятий и обыска правоохранителями были обнаружены и изъяты документы и электронные носители информации.