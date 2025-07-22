Силовики задержали пятерых сотрудников Telegram-канала Baza
Помимо главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова силовики задержали еще четырех сотрудников издания. Об этом «РИА новости» сообщил адвокат журналиста Алексей Михальчик.
Он уточнил, что сейчас не может получить информацию о том, где они находятся. Сторона защиты направила документа в Следственный комитет (СК) РФ.
22 июля сотрудники полиции и ОМОНа провели обыски в квартире Трифонова, после чего увезли его в неизвестном направлении. Ни коллеги, ни родственники, ни адвокаты не могут с ним связаться. Позднее силовики пришли в офис Baza. С чем связаны обыски – пока точно не известно. Baza связывает следственные мероприятия с возбуждением уголовного дела в одном из регионов России.
На этом фоне СК сообщил о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ). Расследование связано с утечкой информации ограниченного доступа, которая затем публиковалась в Telegram-канале. Обыски прошли в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Изъяты документы.
Позже ТАСС сообщил, что главред Telegram-канала Baza задержан по делу о превышении полномочий, он пока не имеет точного процессуального статуса.