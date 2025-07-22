Силовики задержали пятерых сотрудников Telegram-канала Baza

22 июля сотрудники полиции и ОМОНа провели обыски в квартире Трифонова, после чего увезли его в неизвестном направлении. Ни коллеги, ни родственники, ни адвокаты не могут с ним связаться. Позднее силовики пришли в офис Baza. С чем связаны обыски – пока точно не известно. Baza связывает следственные мероприятия с возбуждением уголовного дела в одном из регионов России.