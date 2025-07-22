В редакцию Telegram-канала Baza пришли с обысками

Утром сотрудники полиции и ОМОН провели обыски в квартире главного редактора издания Baza Глеба Трифонова, после чего увезли его в неизвестном направлении, сообщил сам канал. Там заявили, что ни коллеги, ни родственники, ни адвокаты не могут с ним связаться. Позднее силовики пришли в офис Baza. Работавшие там сотрудники тоже не выходят на связь.