В редакцию Telegram-канала Baza пришли с обысками
Утром сотрудники полиции и ОМОН провели обыски в квартире главного редактора издания Baza Глеба Трифонова, после чего увезли его в неизвестном направлении, сообщил сам канал. Там заявили, что ни коллеги, ни родственники, ни адвокаты не могут с ним связаться. Позднее силовики пришли в офис Baza. Работавшие там сотрудники тоже не выходят на связь.
С чем связаны обыски – пока точно не известно. Baza связывает следственные мероприятия с возбуждением уголовного дела в одном из регионов России.
На этом фоне Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ). Расследование связано с утечкой информации ограниченного доступа, которая затем публиковалась в Telegram-канале. Обыски прошли в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Изъяты документы.
Baza была создана в феврале 2019 г. Тогда были запущены веб-сайт Baza.io и приложения для смартфонов. Основателями стали бывшие сотрудники Mash и Life Никита Могутин, Анатолий Сулейманов, Рауль Смыр и Александр Потапов. В перечне зарегистрированных Роскомнадзором СМИ Telegram-канал значится.