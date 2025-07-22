Главреда Baza задержали по делу о превышении полномочий полицейскими

22 июля стало известно, что силовики сначала обыскали квартиру Трифонова, увезли его (тогда направление ясно не было), а затем провели оперативные действия в офисе Baza. Сам Telegram-канал сообщал, что с главредом на тот момент не могли связаться ни коллеги, ни родственники, ни адвокаты. Сотрудники издания, находившиеся в офисе в момент обысков, также перестали выходить на связь.