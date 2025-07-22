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Главная / Общество /

Главреда Baza задержали по делу о превышении полномочий полицейскими

Ведомости

Главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов пока не имеет точного процессуального статуса. На данный момент он задержан сотрудниками Следственного комитета (СК) РФ, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Алексея Михальчика.

«Как мне удалось узнать, Трифонов задержан. В настоящий момент его процессуальный статус не определен. Дело ведет СК по ЦАО Москвы. Насколько я понял, это связано с расследованием превышения должностных полномочий, о котором ранее сообщал СК официально», – отметил представитель сотрудника издания.

22 июля стало известно, что силовики сначала обыскали квартиру Трифонова, увезли его (тогда направление ясно не было), а затем провели оперативные действия в офисе Baza. Сам Telegram-канал сообщал, что с главредом на тот момент не могли связаться ни коллеги, ни родственники, ни адвокаты. Сотрудники издания, находившиеся в офисе в момент обысков, также перестали выходить на связь.

После СК заявил о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ) в связи с утечкой информации ограниченного доступа, которая затем публиковалась в Telegram-канале Baza. Обыски прошли в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Изъяты документы.

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