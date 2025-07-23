Чего стоит ожидать после обысков в Baza

Часто в сеть попадают и видео с атаками беспилотников и дронов, отмечает политолог Илья Гращенков. В целом же такие действия органов можно объяснить тем, что они стремятся предотвратить неконтролируемые «сливы» от правоохранителей, говорит политолог Константин Калачев. «При этом надо иметь в виду, что хорошие отношения с одной из силовых структур не гарантируют таких же с другой. Что стало поводом для обысков у редакции Baza, я не знаю. Но знаю точно, что после обысков в двух интернет-СМИ, которые считались лояльными и системными, желание журналистов рисковать, используя утечки, безусловно, упадет», – рассуждает он.