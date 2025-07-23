Чего стоит ожидать после обысков в Baza

Чего стоит ожидать после обысков в BazaЭксперты говорят, что правоохранители усиливают борьбу с нелегальными утечками
Утром 22 июля стало известно о том, что сотрудники полиции и ОМОН провели обыски в офисе издания Baza и в квартире ее главного редактора Глеба Трифонова. Ближе к вечеру Следственный комитет (СК) пояснил, что главред и его коллега подозреваются в даче взятки (ст. 291 УК). Они задержаны в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК), связанного с утечкой информации ограниченного доступа, которая затем публиковалась в Telegram-канале.
Обыски прошли в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Там задержаны три сотрудника полиции.
Это уже второй аналогичный кейс за последнее время – 5 июня прошли обыски в редакции екатеринбургского издания Ura.ru, а также у журналистов этого медиа. Тогда СМИ сообщало, что силовиков интересуют источники происхождения информации о «событиях криминального характера» в Свердловской области. Портал 66.ru уточнял, что силовиков «может интересовать, как в Ura.ru попадали ежедневные внутренние сводки МВД».
В чем риск
Превышение должностных полномочий по ст. 286 УК РФ в связи с утечкой информации ограниченного доступа предусматривает «достаточно серьезную ответственность»: это может быть либо штраф до 80 000 руб., либо лишение свободы до четырех лет с лишением права занимать определенные должности на три года, указывает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Квалифицированные составы предусматривают более строгие санкции: для должностных лиц штраф до 300 000 руб. или срок до семи лет.
Если будет установлено совершение преступления группой лиц или причинение тяжких последствий, то будет грозить срок уже до 10 лет.
«В контексте передачи информации ограниченного доступа журналистам действия сотрудников полиции могут квалифицироваться именно по этой статье, так как они выходят за пределы их служебных полномочий и нарушают установленный порядок работы с конфиденциальной информацией», – сказал Горбунов «Ведомостям». Как показывает судебная практика, обвинения по ст. 286 чаще предъявляют полицейским или сотрудникам других правоохранительных органов, добавил он.
При этом и самих журналистов тоже могут привлечь к ответственности: или как соучастников по ст. 286 УК РФ, или же как самостоятельных фигурантов по ст. 283.1 УК РФ (незаконное получение государственной тайны), особенно если они заранее находились в сговоре с сотрудником полиции, заметил и гендиректор юридической фирмы «Афонин, Божор и партнеры» Михаил Божор.
Горбунов отметил тенденцию к усилению контроля за утечками информации. «Это указывает на то, что правоохранительные органы видят в такого рода инцидентах довольно серьезную угрозу информационной безопасности», – говорит он.
Сейчас формируется тенденция по более активной работе МВД с утечками по вине собственных сотрудников, заметил Божор. Ранее массовых оперативных мероприятий в СМИ, подобных обыскам в редакциях Ura.ru и Baza, практически не проводилось, отметил он.
Что будет дальше
В последние годы борьба с утечками, в том числе в системе МВД, усиливается, говорит эксперт в области безопасности, автор книги «Бизнес-разведка» Александр Доронин. Это касается не только МВД, но и других ведомств, и дела, связанные с Baza и Ura.ru, – часть этого процесса, полагает он. По его мнению, раньше оперативные сводки и видео некоторым СМИ продавали некоторые недобросовестные сотрудники пресс-служб, но сейчас это могут быть сотрудники других подразделений. По словам источника, близкого к правоохранительным органам, одной из причин возбуждения уголовного дела могла стать публикация видео с места смерти бывшего министра транспорта Романа Старовойта.
Часто в сеть попадают и видео с атаками беспилотников и дронов, отмечает политолог Илья Гращенков. В целом же такие действия органов можно объяснить тем, что они стремятся предотвратить неконтролируемые «сливы» от правоохранителей, говорит политолог Константин Калачев. «При этом надо иметь в виду, что хорошие отношения с одной из силовых структур не гарантируют таких же с другой. Что стало поводом для обысков у редакции Baza, я не знаю. Но знаю точно, что после обысков в двух интернет-СМИ, которые считались лояльными и системными, желание журналистов рисковать, используя утечки, безусловно, упадет», – рассуждает он.
Скорее всего, речь идет о профилактировании и предупреждении, считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Любое СМИ хочет иметь источники в самых разных структурах, чтобы опережать конкурентов, чтобы быть более информированными и включенными в повестку. Вопрос в другом: в какой момент стремление «делать» лучше новости вступает в противоречие с нормами права?» – указал он. По его словам, некоторые «эту черту» не замечают, причем как журналисты, так и «источники». «И вот именно в этот момент стоит готовиться к проблемам, которые будут прямо пропорциональны значимости инсайдов», – сказал Костин.
Важно понимать, что Baza – это не СМИ, а лишь Telegram-канал, в связи с чем знак тождества между обысками журналистов Ura.ru и Baza ставить некорректно, подчеркнул один из авторов закона о СМИ – бывший министр печати и информации РФ Михаил Федотов. «Повод [для обысков] может быть самый разный. Меня волнует только одно: не то, зачем они это сделали, а то, было это сделано в соответствии с законом или нет», – сказал он «Ведомостям». Два случая взаимодействия журналистов с силовиками – это не устоявшаяся практика, «если будет 10–50 – это уже практика», подчеркнул председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. «Хочется надеяться, что это разовые случаи», – заявил он «Ведомостям».