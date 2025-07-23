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Продюсера издания Baza Лукьянову арестовали до 20 сентября

Ведомости

Продюсера службы информации Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову арестовали до 20 сентября по делу о взятке. Об этом «Ведомостям» сообщил адвокат Егор Филин.

Заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании в отношении Лукьяновой более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста, передают московские суды общей юрисдикции.

Вечером 23 июля был арестован главный редактор Baza Глеб Трифонов. Он также проходит по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц). Максимальное наказание по этой части – до 12 лет лишения свободы. Трифонов не признал вину.

Трифонов и Лукьянова были задержаны 22 июля. Силовики провели обыски в офисе издания Baza и квартире Трифонова. Как писал ТАСС, в деле фигурируют суммы не выше 100 000 руб. По данным агентства, это были выплаты от 20 000 до 30 000 руб.

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