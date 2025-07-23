Продюсера издания Baza Лукьянову арестовали до 20 сентября

Трифонов и Лукьянова были задержаны 22 июля. Силовики провели обыски в офисе издания Baza и квартире Трифонова. Как писал ТАСС, в деле фигурируют суммы не выше 100 000 руб. По данным агентства, это были выплаты от 20 000 до 30 000 руб.