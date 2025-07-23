Суд отправил главреда Baza Глеба Трифонова в СИЗО до 20 сентября

Суд отправил главреда Baza Глеба Трифонова в СИЗО до 20 сентябряОн не признает вину
Замоскворецкий районный суд Москвы отправил главного редактора Baza Глеба Трифонова в СИЗО до 20 сентября, сообщил корреспондент «Ведомостей».
Силовики утром 22 июля провели обыск в офисе издания Baza и в квартире Трифонова. Главреда обвиняют по статье о даче взятки (ст. 291 УК).
Вину Трифонов не признает, сообщает Baza. «Я не совершал то преступление, которое мне инкриминируют. Я гарантирую, что буду являться по первому требованию следователей, по первому требованию суда, по первой необходимости. Я не планирую скрываться. Я сам лично отдал свой паспорт, все свои телефоны, компьютеры, все выдал добровольно. У меня даже не будет возможности что-то скрыть», – заявил он.
Адвокат обвиняемого Алексей Михальчик просил не избирать для Трифонова меру пресечения, связанную с лишением свободы.
«Защита нашла публикации издания, указанные в деле, и опубликованные уже после других крупных изданий вроде «Коммерсанта». Такая информация для журналиста ничего не стоит», – добавил адвокат.
Сотрудники полиции, которые предположительно давали Трифонову доступ к закрытой информации, доставлены в Москву для проведения следственных действий.