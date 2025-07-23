Суд отправил главреда Baza Глеба Трифонова в СИЗО до 20 сентября

Вину Трифонов не признает, сообщает Baza. «Я не совершал то преступление, которое мне инкриминируют. Я гарантирую, что буду являться по первому требованию следователей, по первому требованию суда, по первой необходимости. Я не планирую скрываться. Я сам лично отдал свой паспорт, все свои телефоны, компьютеры, все выдал добровольно. У меня даже не будет возможности что-то скрыть», – заявил он.