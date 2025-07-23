В Москву доставили передававших информацию журналистам Baza полицейских

Сотрудники полиции из Краснодара, Белгорода и Красноярска, которые обвиняются по делу о взятках от главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, доставлены в Москву для проведения следственных действий. Об этом рассказал адвокат главреда Алексей Михальчик в своем Telegram-канале.