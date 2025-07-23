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Главная / Общество /

В Москву доставили передававших информацию журналистам Baza полицейских

Ведомости

Сотрудники полиции из Краснодара, Белгорода и Красноярска, которые обвиняются по делу о взятках от главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, доставлены в Москву для проведения следственных действий. Об этом рассказал адвокат главреда Алексей Михальчик в своем Telegram-канале.

Утром 22 июля сотрудники полиции и ОМОН провели обыски в офисе Baza и квартире Трифонова. Во время следственных мероприятий и обыска правоохранители обнаружили и изъяли документы и электронные носители информации. Главного редактора Telegram-канала задержали. Михальчик рассказал, что помимо Трифонова задержаны еще четыре сотрудника издания.

На следующий день стало известно, что Следственный комитет обвинил Трифонова и продюсера Baza Татьяну Лукьянову по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере группой лиц). Вину они не признают. Трифонову может грозить до 12 лет лишения свободы.

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