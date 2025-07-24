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Главный редактор Telegram-канала Baza арестован по делу о полицейских утечках

Глеб Трифонов помещен в СИЗО на два месяца – вину он категорически отрицает
Георгий Недогибченко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Вечером 23 июля Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу главного редактора издания Baza Глеба Трифонова. Его обвиняют в даче взятки полицейским из Краснодара, Красноярского края и Белгородской области за предоставление оперативной информации.

Поддержать коллегу в суд пришло несколько десятков представителей СМИ. Среди них был основатель News Media Арам Габрелянов, поручившийся за обвиняемого. «Я всегда стараюсь журналистов защищать. Тем более особенно когда люди вообще не виноваты», – заявил Габрелянов журналистам. В суде защита также просила приобщить благодарственные письма в адрес Трифонова от религиозной организации «Сорок сороков», благотворительных НКО, а также личные поручительства от общественных деятелей и других журналистов, например Ксении Собчак.

Следователя мнение Габрелянова и адвокатов не убедило: в ходе заседания он настаивал, что единственная возможная мера пресечения для Трифонова – изоляция от общества, поскольку журналист может оказать давление на свидетелей и помешать сбору доказательств.

По версии столичного управления Следственного комитета (СК), информация, полученная от правоохранительных органов, публиковалась в Telegram-канале издания. Трое сотрудников полиции, обвиняемых в рамках уголовного дела журналиста, уже доставлены в Москву. Как ожидается, 24 июля суд изберет им меру пресечения.

Алексей Орлов / Ведомости
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Алексей Орлов / Ведомости

Как стало известно в ходе заседания суда, осмотр выписки со счетов Трифонова был проведен оперативным сотрудником еще 31 марта 2025 г., а спустя три месяца, 24 июня, материалы были представлены в управление собственной безопасности МВД. Переводы Трифонова на счета полицейских легли в основу уголовного дела, но при этом отсутствуют доказательства того, что обвиняемый знал, кому именно он переводил средства, настаивал защитник Алексей Михальчик. «Идентифицировать собеседника у Трифонова по понятным причинам возможностей не было», – пояснил он. Михальчик попросил вызвать на допрос Габрелянова, сооснователя Baza Александра Потапова и мать Трифонова – Юлию. Судья Артем Устинов разрешил допросить только мать, которая подтвердила наличие у нее инвалидности, необходимость специального ухода и фактическое нахождение на иждивении у сына.

Сторона защиты указала и на серьезные нарушения Уголовно-процессуального кодекса в отношении Трифонова. Например, допрос в ночное время. «В каждом из протоколов допроса мы указывали следователю на наличие норм, запрещающих проведение допросов в ночное время. Тем не менее следствие продолжает игнорировать эти требования», – отметил Михальчик.

«Я не совершал то преступление, которое мне инкриминируют. Я гарантирую, что буду являться по первому требованию следователей, по первому требованию суда, по первой необходимости», – пообещал суду Трифонов. По его словам, у него нет никакой возможности скрыться от следствия.

Информация о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников издания появилась в СМИ утром 22 июля. Тогда же стало известно об обысках, проведенных полицией и бойцами ОМОНа в редакции Baza и квартире Трифонова. Впоследствии СК подтвердил задержание главреда и журналиста Татьяны Лукьяновой (также арестована до 20 сентября), указав, что они проходят по делу о превышении должностных полномочий полицейскими (ст. 286 УК РФ), связанному с незаконной передачей служебной информации. Как писали СМИ, в ходе ночного допроса журналисты Baza сообщили следователям, что «приобретали информацию и видео за деньги, но речь шла не о происшествиях, а о спортивных или светских событиях». К примеру, Трифонов владеет известным спортивным каналом «Мутко против».

Михальчик заявил, что защита обжалует решение об аресте. А Габрелянов после суда назвал уголовное преследование журналистов «попыткой следователей надавить на обвиняемых полицейских».

6 июня похожее обвинение было предъявлено редактору Ura.ru Денису Аллаярову. По версии следствия, деньги шли на оплату эксклюзивной информации об уголовных делах. Аллаяров сейчас находится в СИЗО.

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