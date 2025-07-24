Главный редактор Telegram-канала Baza арестован по делу о полицейских утечках

Как стало известно в ходе заседания суда, осмотр выписки со счетов Трифонова был проведен оперативным сотрудником еще 31 марта 2025 г., а спустя три месяца, 24 июня, материалы были представлены в управление собственной безопасности МВД. Переводы Трифонова на счета полицейских легли в основу уголовного дела, но при этом отсутствуют доказательства того, что обвиняемый знал, кому именно он переводил средства, настаивал защитник Алексей Михальчик. «Идентифицировать собеседника у Трифонова по понятным причинам возможностей не было», – пояснил он. Михальчик попросил вызвать на допрос Габрелянова, сооснователя Baza Александра Потапова и мать Трифонова – Юлию. Судья Артем Устинов разрешил допросить только мать, которая подтвердила наличие у нее инвалидности, необходимость специального ухода и фактическое нахождение на иждивении у сына.