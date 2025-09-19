Минюст признал иноагентом военкора Романа Алехина

Поводом стало появившееся в сети видео, на котором блогер объясняет схему «отмывания» 200 млн руб. на поставках медикаментов для бойцов спецоперации. Согласно ролику, бизнесмен переводит в благотворительный фонд Алехина 200 млн руб., после чего фонд закупает у этого же предпринимателя медикаменты лишь на 150 млн руб., а оставшиеся 50 млн остаются у блогера в качестве комиссии. При этом участники схемы якобы намерены занизить объем фактически поставленных лекарств.