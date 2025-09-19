Минюст признал иноагентом военкора Романа Алехина

Минюст признал иноагентом военкора Романа АлехинаВ список также включили еще трех человек и проект Avtozak-LIVE
Министерство юстиции РФ включило военкора и экс-советника бывшего губернатора Курской области Романа Алехина в список иноагентов. Вместе с ним в реестр добавлены активист Иван Востриков, историк Сергей Эрлих, журналистка Елена Рыковцева и медиапроект Avtozak-LIVE.
Как отмечает ведомство, Алехин принимал участие в распространении сообщений и материалов иностранных агентов. Также, по данным Минюста, военблогер распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и формировал «негативный образ военнослужащих Российской Федерации».
Востриков, по данным ведомства, также распространял недостоверные сведения о решениях властей России, выступал против спецоперации на Украине и взаимодействовал с организациями, признанными нежелательными в РФ. Он проживает за пределами страны.
Рыковцева, как утверждает Минюст, сотрудничала с иностранными агентами и нежелательными организациями, проживает за границей и публично выступала против спецоперации.
Эрлих, согласно материалам ведомства, занимался созданием и распространением информации иностранных агентов и организаций, деятельность которых запрещена в России. Он также живет за пределами РФ.
Медиапроект Avtozak-LIVE Минюст обвинил в публикации материалов иностранных агентов и нежелательных организаций, а также в распространении недостоверной информации о действиях властей и российской армии. Ресурс также взаимодействовал с организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.
10 сентября стало известно, что полиция Курской области начала проверку сведений о возможном мошенничестве, к которому может быть причастен военкор и блогер Роман Алехин. Об этом сообщал источник ТАСС.
Поводом стало появившееся в сети видео, на котором блогер объясняет схему «отмывания» 200 млн руб. на поставках медикаментов для бойцов спецоперации. Согласно ролику, бизнесмен переводит в благотворительный фонд Алехина 200 млн руб., после чего фонд закупает у этого же предпринимателя медикаменты лишь на 150 млн руб., а оставшиеся 50 млн остаются у блогера в качестве комиссии. При этом участники схемы якобы намерены занизить объем фактически поставленных лекарств.
Сам Алехин в своем Telegram-канале подтвердил, что встречался с человеком по имени Александр, который предлагал выделить 200 млн руб. через фонд. Из этой суммы, по словам блогера, 150 млн руб. предполагалось направить на закупку медикаментов или оборудования у связанной компании, а 50 млн руб. оставить фонду «на помощь фронту» по согласованию с жертвователем.
Алехин заявил, что собеседник, снявший разговор на скрытую камеру, «совсем не тот, за кого себя выдает», и к помощи фронту отношения не имеет.
«Такие люди не пишут на скрытую камеру разговоры и не монтируют из них видео с претензией на разоблачение с моментальным запуском по сеточке каналов, которой волонтерское сообщество как кость в горле», – отмечал он.