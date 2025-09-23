Генпрокуратура требует конфисковать у главы Совета судей активы на 9 млрд рублей

Генпрокуратура требует конфисковать у главы Совета судей активы на 9 млрд рублейВиктор Момотов, по версии надзора, участвовал в гостиничном бизнесе вопреки запрету
Под личным контролем генерального прокурора России Игоря Краснова в Останкинский суд Москвы надзорное ведомство подало иск к председателю Совета судей Виктору Момотову, рассказал «Ведомостям» источник. По его словам, в иске указывается, что, несмотря на запрет предпринимательства, Момотов якобы участвовал в гостиничном бизнесе на территории Москвы, Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской и Калининградской областей. В результате, как уточнил собеседник, им были сформированы активы рыночной стоимостью не менее 9 млрд руб., которые надзорное ведомство требует обратить в доход государства. Момотов возглавляет Совет судей с 2016 г., в 2022 г. был переизбран на новый срок.
«Ведомости» направили запрос в Совет судей.
Так, по данным источника, в феврале 2007 г. Момотов объединился с владельцем сети Marton Андреем Марченко, которого надзорное ведомство называет «краснодарским представителем криминалитета», для совместного ведения бизнеса. В тот же период они приобрели в долевую собственность здание в Краснодаре, где был открыт отель «Мартон Пашковский», работающий до настоящего времени. Марченко вместе с сыном Иваном также проходят соответчиками по иску.
Перед назначением 14 апреля 2010 г. на должность судьи Момотов, как отмечает собеседник, осознавал, что на него будут распространяться обязанности по декларированию имущества и запрет на коммерческую деятельность. Но, по словам источника, он принял меры для сохранения участия в бизнесе: доля в отеле была номинально переоформлена на его мать Нину Момотову, позднее сменившую фамилию на Ларянову. Собеседник подчеркивает, что она не имела ни опыта, ни финансовых возможностей для ведения гостиничного дела, а ее участие носило формальный характер.
Как пояснил собеседник, следствие полагает, что Момотов и Марченко с 2010 г. сотрудничали с организаторами преступной группировки «Покровские» Андреем Коровайко и Аркадием Чебановым, которые «формировали активы за счет коррупционного использования власти, силовых захватов и вынесения неправосудных судебных актов».
В документе отмечается, что за оказанные ими услуги Момотов и Марченко в тот же год получили земельный участок в Ростовской области, где впоследствии построили десятиэтажную гостиницу «Marton Седова». Кроме того, как следует из иска, «в нарушение антикоррупционных запретов Момотов использовал свое служебное положение и полномочия для капитализации собственных активов и легализации объектов недвижимости, возводимых в нарушение законодательства, вовлекая в эту деятельность органы судебной власти, находившиеся в его подчинении».
Всего, по сведениям источника, при содействии Момотова в судебном порядке было легализовано 11 объектов недвижимости. В дальнейшем на Марченко и подконтрольные ему структуры были оформлены 44 земельных участка и 51 объект недвижимости, которые использовались под гостиницы, банные комплексы и кальянные. На этой основе была создана сеть бизнес-отелей Marton, включающая около 40 комплексов в Москве, Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Калининградской, Нижегородской областях и Вологде. По оценке надзорного органа, их общая стоимость превышает 9 млрд руб.
Отдельным источником дохода ответчиков Генпрокуратура считает уход от уплаты налогов с бизнеса, уточняет собеседник. По его словам, недоимка превышает 500 млн руб. В свою очередь судебные разбирательства, инициированные со стороны бизнесмена против налоговых органов, затягиваются и решения судами в нарушение разумных сроков по ним не принимаются, продолжает источник, добавляя, что таким образом достигается цель по истечению срока давности, предназначенного для взыскания названных сумм со структур ответчиков.
Чебанов и Коровайко в настоящее время находятся в международном розыске. Им вменяются ст. 159 (мошенничество), 163 (вымогательство) и 210 (организация преступного сообщества) УК РФ.
В феврале «Ведомости» писали, что в Преображенском суде Москвы завершился судебный процесс в отношении сына Аркадия Чебанова Олега – одного из основателей концерна «Покровский». По версии следствия, Чебанов-младший действовал в составе организованной группы, реализовав с 2018 по 2021 г. схему уклонения от уплаты налога на прибыль ООО «ТД «Вэлан». Недоимка оценивалась в 262,6 млн руб. 25 февраля суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.