Генпрокуратура требует конфисковать у главы Совета судей активы на 9 млрд рублей

Перед назначением 14 апреля 2010 г. на должность судьи Момотов, как отмечает собеседник, осознавал, что на него будут распространяться обязанности по декларированию имущества и запрет на коммерческую деятельность. Но, по словам источника, он принял меры для сохранения участия в бизнесе: доля в отеле была номинально переоформлена на его мать Нину Момотову, позднее сменившую фамилию на Ларянову. Собеседник подчеркивает, что она не имела ни опыта, ни финансовых возможностей для ведения гостиничного дела, а ее участие носило формальный характер.