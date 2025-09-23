Суд отказал Олегу Митволю в условно-досрочном освобождении

Сам Митволь в суде заявил, что полностью погасить ущерб, который следствие оценило в 954 млн руб., он не способен, так как на это, с учетом его зарплаты в колонии, ему потребуется около 9000 лет. Осужденный сетовал, что именно невыплата ущерба и стала причиной для отказа в его ходатайстве об УДО в июле. Прокурор, напротив, заявила, что без полного взыскания ущерба суд не может согласиться удовлетворить просьбу об УДО. Гособвинитель отдельно отметила, что защита и Митволь не предоставили достаточных доказательств того, что экс-замглавы Росприроднадзора встал на путь исправления. В итоге суд поддержал позицию гособвинителя. Срок Митволя истекает в марте 2026 г.