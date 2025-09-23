Суд отказал Олегу Митволю в условно-досрочном освобождении

Суд отказал Олегу Митволю в условно-досрочном освобожденииСрок осужденного за мошенничество при строительстве метро в Красноярске истекает в марте 2026 года
Московский областной суд отказался удовлетворить просьбу бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя об условно-досрочном освобождении (УДО), передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Защита осужденного за мошенничество экс-чиновника обжаловала июльское решение Коломенского городского суда Московской области об отказе в УДО. В ходе заседания судья, зачитав характеристику Митволя, указала, что последний имеет одно поощрение от колонии, в содеянном преступлении раскаялся, а за проведенный в колонии срок – перевоспитался.
Сам Митволь в суде заявил, что полностью погасить ущерб, который следствие оценило в 954 млн руб., он не способен, так как на это, с учетом его зарплаты в колонии, ему потребуется около 9000 лет. Осужденный сетовал, что именно невыплата ущерба и стала причиной для отказа в его ходатайстве об УДО в июле. Прокурор, напротив, заявила, что без полного взыскания ущерба суд не может согласиться удовлетворить просьбу об УДО. Гособвинитель отдельно отметила, что защита и Митволь не предоставили достаточных доказательств того, что экс-замглавы Росприроднадзора встал на путь исправления. В итоге суд поддержал позицию гособвинителя. Срок Митволя истекает в марте 2026 г.
Бывший чиновник был задержан сотрудниками ФСБ 8 июня 2022 г. в аэропорту «Внуково», когда пытался улететь в Дубай. Летом 2023 г. завершилось предварительное расследование по уголовному делу, которое вело Следственное управление УФСБ России по Красноярскому краю. Как установило следствие, основной исполнитель строительства метрополитена – АО «Красноярский ТИСИЗ» (100% акций в нем принадлежит Митволю) – получил 950 млн руб. из бюджета за невыполненные инженерные изыскания и устаревшую проектную документацию. Рассмотрение дела по существу заняло один день, процесс проходил в особом порядке – Митволь еще на стадии следствия признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
В сентябре 2023 г. Железнодорожный суд Красноярска признал бывшего чиновника виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве метро в городе и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года колонии общего режима. В марте 2024 г. Красноярский краевой суд оставил приговор в силе, а в июле того же года Митволь был этапирован в колонию в Подмосковье.
Митволь не единственный фигурант дела о хищениях при строительстве метро в Красноярске. В начале февраля 2023 г. стало известно, что первый заместитель губернатора Красноярского края – председатель правительства региона Юрий Лапшин стал обвиняемым в превышении должностных полномочий. В марте 2025 г. Центральный районный суд Красноярска приговорил Лапшина к трем годам и шести месяцам колонии общего режима.