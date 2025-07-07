ФСИН не нашла подтверждения данным о вымогательстве денег у Митволя за УДО
Информация о том, что у бизнесмена Олега Митволя, осужденного за мошенничество, вымогали 500 млн руб. за содействие, пока не подтвердилась, говорится в официальном комментарии ГУФСИН России по Московской области.
7 июля адвокат Митволя Михаил Шолохов рассказал «Ведомостям», что 4 июля осужденный направил в УФСИН по МО обращение о вымогательстве взятки со стороны руководства исправительной колонии №6 в городе Коломна в размере 500 млн руб. Эти деньги, по данным адвоката, были необходимы для того, чтобы выйти из колонии условно-досрочно.
Митволю инкриминируется хищение 950 млн руб. мошенническим путем. В сентябре 2024 г. Митволь был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорен к 4,5 года лишения свободы. До вынесения приговора он признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. В марте 2024 г. Красноярский краевой суд оставил приговор без изменений.